37 медалей и третье командное место завоевали пловцы школы «РиФ» на чемпионате России в Калуге

В Калуге завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году он собрал рекордное количество участников – 351 спортсмен из 47 регионов страны, а также из Республики Беларусь.Воспитанники ДЮСАШ «РиФ» завоевали на соревнованиях 37 медалей, из которых 13 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых.Победители в личных соревнованиях:Неля Давыдова завоевала 4 золотые медали на дистанциях 50, 100 и 400 метров вольным стилем, 100 метров на спине,Андрей Старцев – 6 медалей: 1 золотая на дистанции 50 метров вольным стилем, 3 серебра – 100 и 200 метров вольным стилем и 50 метров на спине, 2 бронзовые медали на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексное плавание,Андрей Мельников завоевал 4 медали: 1 золотая на дистанции 100 метров на спине, 2 серебряные на дистанциях 400 метров вольным стилем и 200 метров комплексное плавание, 1 бронзовая медаль на дистанции 100 метров вольным стилем,Олеся Губарева – 3 медали: золото 100 метров и 200 метров вольным стилем и серебро – 50 метров вольным стилем,Денис Тарасов – серебряная медаль на дистанции 50 метров вольным стилем,Виталий Шаповалов завоевал 2 медали: 1 золотую на дистанции 50 метров баттерфляем и 1 бронзовую на дистанции 100 метров вольным стилем,Елизавета Лиманская завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем.В эстафетах спортсмены школы «РиФ» показали следующие результаты:1 место в мужской эстафете 4х50 метров вольным стилем в составе Андрея Старцева, Андрея Мельникова, Виталия Шаповалова, Владислава Гладина,Два 2 места: в мужской эстафете 4х50 метров комплексное плавание в составе Андрея Старцева, Андрея Мельникова, Виталия Шаповалова, Владислава Гладина и смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем в составе Олеси Губаревой, Нели Давыдовой, Андрея Старцева и Виталия Шаповалова,3 место в женской эстафете 4х50 метров комплексное плавание в составе спортсменов Олеси Губаревой, Анастасии Строкиной, Елизаветы Лиманской, Нели Давыдовой.По итогам чемпионата сборная ДЮСАШ «РиФ» завоевала третье место, уступив командам из Москвы и Санкт-Петербурга.Тренируют спортсменов Светлана Борисовская, Артем Афанасьев, Олег Вдовенко, Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова.