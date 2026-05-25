Фестиваль «Точка притяжения - Поехали!» объединил гостей Парка покорителей космоса

22 мая «Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина» стал площадкой музыкального фестиваля «Точка притяжения – Поехали!».Концертная программа «Ближе к звездам» в исполнении студентов и педагогов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова включала произведения, посвящённые Юрию Гагарину и истории отечественной космонавтики. Прозвучали как классические композиции советской эстрады, так и современные интерпретации известных песен о космосе.«Парк покорителей космоса является важной культурной площадкой региона. Здесь на регулярной основе проходят творческие, спортивные и культурно-просветительские мероприятия. Программа событий уже сформирована до октября», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.