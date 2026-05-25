Легендарный космонавт Сергей Крикалёв посетил место приземления Юрия Гагарина

Сегодня Парк Покорителей космоса имени Юрия Алексеевича Гагарина посетил летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Константинович Крикалёв — человек, чье имя навсегда вписано в историю мировой космонавтики.Сергей Константинович совершил 6 космических полетов и провел на орбите 803 дня, установив рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. За выдающиеся достижения в авиации и космонавтике он удостоен множества высоких наград, а также является мастером спорта СССР по высшему пилотажу, заслуженным мастером спорта России, чемпионом СССР, мира и Европы по высшему пилотажу на планёрах в командном зачёте.Во время визита Сергей Константинович прогулялся по территории Парка и посетил Аллею космонавтов, где установлен барельеф с его изображением.В рамках экскурсии он поделился воспоминаниями о подготовке к космическим экспедициям, рассказал о традициях и суевериях перед стартом, а также о том, как проходят будни космонавтов на орбите и чем они занимаются в свободное время.Парк покорителей космоса продолжает оставаться местом, где история отечественной космонавтики становится ближе и вдохновляет новые поколения на открытия и мечты о звёздах.