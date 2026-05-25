Строительство школы на 1 100 мест в Ленинском районе Саратова: готовность 22 %

В Ленинском районе Саратова продолжается возведение новой школы на 1 100 мест. Объект реализуется в сквере «Территория детства» – на участке, который ранее не использовался. По данным на текущий момент, общая готовность здания составляет 22 %.

На площадке уже завершены ключевые этапы нулевого цикла: полностью вырыт котлован, устроено бетонное основание, выполнен фундамент и заливка чаши бассейна. Параллельно завершены работы по устройству подпорных стен. В настоящий момент подрядчик ведёт обратную засыпку территории будущего стадиона, монтаж стеновых блоков и кирпичную кладку несущих конструкций.

В состав школьного комплекса войдут 60 учебных кабинетов, помещения для групп продлённого дня, столовая, два спортивных зала, актовый и читальный залы, а также музей, посвящённый участникам специальной военной операции. Отдельное внимание уделено спортивной инфраструктуре: проект включает крытый бассейн, многофункциональный стадион и открытые площадки с тренажёрами.

Объект имеет особое значение для района, где сложилась наиболее напряжённая ситуация с обеспеченностью учебными местами. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года. Финансирование строительства осуществляется в рамках регионального бюджета – на возведение двух новых школ в Саратове в 2026 году выделено 962,5 млн рублей.

На стройплощадке задействовано несколько десятков специалистов. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком, контроль за сроками и качеством осуществляет региональное управление капитального строительства.