В парке «Дружба» села Александров Гай высадили 100 новых дубков

просмотров: 366

Экологическая акция по озеленению степного края объединила представителей власти, казачества, духовенства и местных жителей.В селе Александров Гай Саратовской области состоялась вторая по счёту акция по высадке дубов в парке «Дружба». На этот раз участники мероприятия посадили 100 саженцев, выращенных в дубопитомнике собора святой великомученицы Екатерины города Новоузенска.К мероприятию присоединились сотрудники районной администрации, казаки Алгайского хуторского казачьего общества, педагоги и школьники села Ново-Александровка, представители спасательных служб и духовенства. Перед началом работ протоиерей Сергий Буриков отслужил молебен, настраивая участников на созидательный труд.Как сообщил ИА «Регион 64» настоятель храма святой великомученицы Екатерины Александр Милованов, прошлогодняя акция дала положительные результаты: из 60 высаженных в 2024 году дубков прижились более половины. Это подтверждает эффективность выбранного подхода к озеленению степной зоны.«То, что это вторая акция в парке "Дружба", говорит о системном подходе. Посаженные в прошлом году дубы заложили основу будущей рощи, а новые 100 саженцев сделают этот зелёный островок в степном Алгае ещё более густым и красивым. Соборный дубопитомник фактически дарит путёвку в жизнь уникальной экосистеме, которая будет радовать многие поколения местных жителей», – отметил отец Александр.Проект по выращиванию дубов в новоузенском питомнике реализуется уже пять лет. За это время всем желающим безвозмездно передано около 6 тысяч молодых деревьев. Саженцы адаптированы к местным климатическим условиям, что повышает их приживаемость в степной зоне.Парк «Дружба» постепенно превращается в устойчивую зелёную зону, выполняющую не только эстетическую, но и экологическую функцию – защита от ветровой эрозии, улучшение микроклимата и создание комфортной среды для отдыха жителей села Александров Гай.