В Саратове пройдет межрегиональный этнофестиваль «Казачий Вар – Шермиции»

30 мая на территории Саратова запланировано проведение ежегодного межрегионального спортивно-культурного этнофестиваля «Казачий Вар – Шермиции».Событие направлено на сохранение традиционных состязаний и обрядов, свойственных казачьей культуре. Термин «шермиции», согласно «Донскому словарю» А.В. Миртова, обозначает примерные бои, устраиваемые на праздниках. Фестиваль выполняет миссию по восстановлению нематериального культурного достояния России и проводится при поддержке Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, Министерства культуры Саратовской области, АНО «Саратовский центр казачьей культуры» и Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества.Программа мероприятия рассчитана на два дня. 29 мая предусмотрена подготовка площадки и заезд иногородних участников с установкой палаточного лагеря. Основная часть фестиваля начнётся 30 мая в 10:00 с молебна и приветствия гостей. В 10:30 запланирована показательная джигитовка и обряд «Посажение на коня казачат». С 12:00 до 16:00 состоится концертная программа с участием казачьих творческих коллективов и кадетских номеров.В рамках спортивного блока будут организованы несколько площадок с состязаниями по правилам «Шермиций». Среди них – рубка шашкой в пешем строю, турнир по рубке бутылок, состязания на пиках, ножевой бой (три возрастные категории), метание ножей по мишеням, разборка-сборка автомата на время для кадетов, гиревой спорт (толчок, бросок и статическое удержание гири 32 кг), а также реконструкторские бои на мягких палках, пиках и мешках на бревне для школьников. Для кадетов предусмотрено также метание камней по «Болвану» – деревянной конструкции высотой 140 см с подвижной частью 20 см.Дополнительно на фестивале будут работать тематические зоны: «Город Мастеров» с изделиями народного и казачьего промысла, площадка реконструкции средневековья и экспозиция казачьей амуниции.Подведение итогов и награждение победителей грамотами и ценными призами запланировано на 16:00 30 мая. После официального завершения программы для организаторов и гостей предусмотрен ужин. 31 мая утром состоится сбор имущества и отъезд иногородних участников.Для участников фестиваля рекомендуется полевая форма или национальная казачья одежда. Регистрация на спортивные состязания будет проводиться непосредственно на площадках в день мероприятия. Судейский состав формируется из казаков и привлечённых специалистов, инструктаж по правилам соревнований проходит отдельно на каждой площадке.На территории мероприятия будет организована стационарная торговля продуктами питания и водой, а также бесплатная казачья полевая кухня с гречневой кашей и травяным чаем.Заезд иногородних гостей предусмотрен 29 мая после 18:00. Фестиваль открыт для казаков, казачек, кадетов с родителями, творческих коллективов и всех интересующихся казачьей культурой.Мероприятие состоится 30 мая на площадке Ипподрома по адресу: ул. Ипподромная, 12А, Ленинский район.Дополнительную информацию о порядке проведения мероприятия можно получить по телефону +79272-77-77-76 (Фролов Сергей Николаевич) или по электронной почте: frolov-sn@mail.ru.