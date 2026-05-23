Туриада2026: итоги, награждение и международное участие – делегации федеральных округов и команды стран СНГ
22 мая на горнолыжном курорте «Хвалынь» (Саратовская область) состоялась торжественная церемония закрытия XIII спортивнотуристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада2026». Мероприятие традиционно прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
В этом году «Туриаду» объединила рекордная по масштабу команда: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, СевероЗападного, СевероКавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.
В церемонии закрытия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Центральными событиями заключительного дня стали командные спортивнотуристские эстафеты: «Кубок регионов» среди команд федеральных округов и «Кубок Дружбы» с участием зарубежных делегаций. В «Кубке регионов» первое место завоевала команда Самарской области, вторыми стали представители республики Марий Эл, третье место заняли молодые спортсмены Удмуртской Республики. В «Кубке Дружбы» победу одержала сборная Российской Федерации, «серебро» у Республики Беларусь,, «бронза» – у сборной команды Туркменистана, Республики Беларусь и Российской Федерации.
Олег Машковцев поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных спортивных и туристских инициатив. «Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодёжь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру», – отметил он со сцены.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подчеркнул важность подобных проектов для регионов и молодых людей: «Спортивно-туристский лагерь «Туриада» предоставляет уникальные возможности для спортивной и творческой молодежи. За время своего существования он объединил тысячи ребят: сначала из Приволжья, а теперь из других федеральных округов и зарубежных стран вокруг ценностей дружбы, уважения и взаимопонимания. На его площадках укрепляются межрегиональные и международные связи. Участники получают возможность соревноваться, а также узнавать о памятных местах нашей страны, исконных традициях народов. Открывают для себя новые перспективы в реализации своих идей и самореализации.
Слова благодарности полпреду Президента России в Приволжском федеральном округе Комарову Игорю Анатольевичу за реализацию такого важного и масштабного проекта на территории Саратовской области».
Программа «Туриада2026» была насыщена не только спортивными состязаниями, но и конкурсами, направленными на развитие нравственных качеств, творческих и практических навыков молодёжи. Участники демонстрировали мастерство в культурнопознавательных конкурсах на туристическую тематику и состязались в бардовской песне на фестивале «Музыка сердец».
По итогам общекомандного зачета в номинации «Познавательный туризм» первое место у Республики Марий Эл, второе – Республика Башкортостан, третье – Пензенская область. В общекомандном зачёте Первенства ПФО по спортивному туризму первое место заняла команда Республики Марий Эл, на втором месте – Удмуртская Республика, третье место – у Пензенской области.
В общем зачёте XIII «Туриады2026» победителем стала команда Республики Марий Эл, второе место у Удмуртской Республики, третье – у Пензенской области.
Также были подведены итоги грантового конкурса на лучшую разработку межрегионального туристского маршрута. Победителем стала команда Пензенской области, получившая грант в размере 450 000 рублей от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.
Победители и призёры лагеря были отмечены памятными наградами, грамотами, медалями и ценными подарками. Организаторы выразили благодарность всем участникам и партнёрам за активную работу и тёплую атмосферу лагеря.