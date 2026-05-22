В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подведены итоги IV Всероссийского фестиваля любительских театров кукол

В Саратовском театре кукол «Теремок» состоялось торжественное закрытие IV Всероссийского фестиваля любительских театров кукол.
 
В течение четырёх фестивальных дней, с 18 по 21 мая, зрители имели возможность ознакомиться с одиннадцатью уникальными спектаклями, представленными творческими коллективами из восьми субъектов Российской Федерации: Республики Крым, Алтайского края, Республики Татарстан, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей.
 
Участники фестиваля в возрасте от 6 до 18 лет продемонстрировали высокий уровень мастерства, сочетая традиционные формы кукольного искусства с современными художественными экспериментами. В программе были представлены как классические интерпретации известных сказок, так и оригинальные авторские постановки, затрагивающие актуальные социальные и философские темы.
 
Обладателем гран-при стал «Народный коллектив» театр кукол «Светлячок» (Татищевский район, Саратовская область).
 
Диплом I степени получили театр кукол «Радуга» Дворца детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова (Великий Новгород) и арт-студия «Модус операнди» учебного центра «Маяк» (Симферополь, Республика Крым).
 
Диплом Лауреата присуждён: детскому театру «БиМ АРТ. Большие и Маленькие Артисты» Культурно-спортивного центра «Назия» (Назия, Ленинградская область) и образцовому театру эстрады «Парадигма» ДК «Октябрь» (Дубна, Московская область)..
 
Приз зрительских симпатий получил «Народный коллектив» театр малых форм «Другое измерение» ДК Аркадакского района (Саратовская область). За него проголосовало 1100 человек.
 
Министерство культуры Саратовской области