Дорожники завершили первые 60 объектов в населенных пунктах области

В области пятый год подряд действует региональная программа, благодаря которой постепенно приводятся в нормативное состояние дороги в сельских населенных пунктах. Её реализация находится под контролем губернатора Романа Викторовича Бусаргина. В этом году общая сумма финансирования данной программы превышает 1,3 млрд рублей.На сегодняшний день в лидерах дорожники Балаковского района - они завершили 15 объектов, Хвалынского района – завершено 10 объектов и Энгельсского района – 9 объектов.Самый протяженный объект из отремонтированных находится в Энгельсском районе. В селе Воскресенка заасфальтирован участок улицы Центральная 0,6 км от дома № 1 до № 37. На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений Энгельсского района из областного дорожного фонда в этом году выделено более 133 млн руб.Срок завершения ремонта всех объектов в населенных пунктах- 1 сентября 2026 года.Министерство дорожного хозяйства Саратовской области