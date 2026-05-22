Форум «Делай на 100»: Федеральные спикеры расскажут саратовским предпринимателям как успешно развивать бизнес

28 мая в Саратове пройдет форум для предпринимателей «Делай на 100», приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства.Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при содействии минэкономразвития области в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».В программе форума выступления федеральных спикеров, которые расскажут о том, как развивать бизнес и раскрыть личный потенциал, истории успеха от саратовских предпринимателей.Также участники смогут получить бесплатные консультации по правовым, финансовым, маркетинговым вопросам, авторскому праву и регистрации интеллектуальной собственности.Участие в форуме – это возможность обменяться деловыми контактами и найти новых партнеров.Кроме того, в рамках форума состоится торжественная церемония награждения участников и дипломатов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар».Мероприятие пройдет с 9:00 до 15:00 в Историческом парке «Россия – моя история» по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 19.Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке: делайнасто.рфМинистерство экономического развития Саратовской области