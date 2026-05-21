22 мая в Парке покорителей космоса пройдет музыкальный фестиваль

В 13.00 на площади приземления спускаемого аппарата состоится лекция-практикум «Космическая ботаника» и мастер-класс по созданию рисунка на ткани.Для школьников проведут лекцию о пребывании растений в космическом пространстве, а также о растениях, получивших название в память о космонавтах и космических полетах.В рамках мастер-класса ребята создадут изображения на космическую тематику в технике рисунка на воде с последующим переводом на ткань.В 15.00 на месте приземления Ю.А.Гагарина состоится музыкальный фестиваль «Точка притяжения – Поехали!», подготовленный Саратовской государственной консерваторией.В рамках концертной программы «Ближе к звездам» прозвучат песни и стихи, посвященные космосу и первому космонавту планеты в исполнении Академического хора консерватории и педагогов Театрального института. Зрителями станут иностранные студенты саратовских вузов.По информации организаторов