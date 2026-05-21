Ветераны СВО и члены их семей могут получить психологическую помощь в Фонде «Защитники Отечества»

Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. С ветеранами непосредственно взаимодействуют социальные координаторы фонда, которые имеют базовые знания в области психологии, способны распознать проблему на ранней стадии и в случае необходимости предлагают обратиться к специалисту.На площадке саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» на постоянной основе дежурят квалифицированные психологи, готовые оказать помощь ветеранам СВО и членам их семей.Одним из ветеранов, обратившихся за помощью стал Евгений Киселев. Он был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 и по 2025 год находился на передовой, служил санинструктором, занимался эвакуацией раненых. За свою работу был награжден медалью «За спасение погибавших».«Общаюсь с психологом практически каждый месяц, после того как был комиссован. Плохо спал, снились кошмары. С психологом можно поговорить о том, о чем нельзя поговорить с семьей. Плюс мне помогают прорабатывать имеющиеся проблемы, вместе с психологом ищем пути их решения. Сейчас проблем со сном практически нет, стало намного легче», – рассказал он.Обращение к психологу ни в коем случае не стоит расценивать как слабость, считает главный врач ГУЗ «ОКПБ Святой Софии» Дмитрий Хижняк, чьи специалисты работают на площадке филиала.«Своевременное обращение – это ответственное отношение к себе, к своему здоровью и окружающим людям. Мы знаем, как помогать ветеранам специальной военной операции и членам их семей. У нас отработаны методы диагностики, лечения, реабилитации. У нас есть возможность пройти лечение в рамках дневного стационара, в стационарных условиях, на амбулаторном лечении», – отметил он.«К нам обращаются ветераны специальной военной операции, уже уволенные с военной службы, в том числе и в связи с травмами. Таким людям, я это знаю по себе, поскольку сам являюсь ветераном боевых действий, нужна адаптация к мирной жизни. Поэтому, чтобы облегчить этот переход, мы направляем ветеранов к психологам. В ходе беседы они выявляют проблемы и намечают план работы, чтобы эта адаптация прошла хорошо», - рассказал социальный координатор филиала фонда, участник региональной программы «Наши Герои» Сергей Филинов.Напомним, ветераны и их родные могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиале фонда. Также психологическую помощь ветераны получают при прохождении медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, при лечении в медцентрах регионального и федерального уровней, а также в кабинетах медико-психологического консультирования местных больниц.Филиал фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области