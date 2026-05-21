В Саратове наградили победителей многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Участниками интеллектуального состязания стали 589 школьников Саратовской области.По итогам заключительного этапа олимпиады 2025–2026 учебного года жюри определило 14 победителей и призеров. Школьники показали высокие результаты по двум профилям: «Техника и технологии» и «Естественные науки».Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» — одна из крупнейших инженерных олимпиад страны. Ее основные задачи — выявление и развитие у школьников творческих способностей, интереса к научно-исследовательской и инженерной деятельности, а также профессиональная ориентация молодежи для высокотехнологичных отраслей промышленности.В 2026 году олимпиада проводилась на двух площадках - Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. и Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.