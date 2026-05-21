На площадке СГТУ состоялось вручение наград «Отец солдата» и «Окопная свеча»

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. состоялась торжественная церемония вручения наград общественного признания «Отец солдата» и «Окопная свеча», учреждённых Всероссийским общественным движением «Отцы России».В мероприятии приняли участие семьи участников спецоперации, ветераны СВО, представители ветеранского сообщества, курсанты военных вузов региона, обучающиеся школ, руководство, сотрудники и студенты СГТУ.Почётными гостями мероприятия стали вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Анна Кузнецова, заместитель Председателя Правительства региона Владимир Попов, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ, генерал-майор, Герой России Александр Белоглазов. Торжественный момент с участниками также разделили руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области Денис Белоусов, председатель Правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции Сергей Клименко.Церемония открылась внесением Государственного флага России и копии знамени Победы.С приветственным словом к собравшимся обратился ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов:«Быть солдатом – генетическое призвание нашего народа. Россия исторически была вынуждена отстаивать свой суверенитет и свободу. Так формировался характер россиян, всегда готовых защищать всё, что дорого на родной земле, не щадя себя. Мы должны понимать, что сегодня наши герои на фронте сражаются во имя будущих поколений, ради того, чтобы их дети и внуки жили под голубым, чистым небом свободной, великой России. Низкий поклон нашим защитникам, их родителям, воспитавшим достойнейших сыновей!»Награды отцам, ставшим примером для своих сыновей и воспитавшим настоящих мужчин, вручаются с 2023 года. Инициативу «Отцов России» поддержала Комиссия генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи, возглавляет которую Анна Кузнецова.«В этом зале собрались родители тех, чьими руками сегодня созидается наша Победа. На полях специальной военной операции решается будущее нашего государства. «Единая Россия» с первых дней СВО развернула гуманитарную миссию на Донбассе, и мы видели тот ужас, что был уготован всему российскому народу. Этой бесчеловечной идеологии противостоят наши герои. Награда «Отец солдата» – народное спасибо родителям, взрастивших истинных защитников Отечества, низкий поклон за эту великую миссию. Для каждого из нас это урок, как нужно воспитывать своих детей», – отметила вице-спикер федерального парламента.С момента учреждения медали «Отец солдата» уже более 7 тысяч отцов по всей стране были удостоены этой награды. За это время наградная комиссия движения «Отцы России» собрала тысячи удивительных историй защитников Отечества – все они о стойкости, мужестве и любви к Родине.«Уважаемые родители защитников, вы пишете историю нашей страны, помогая делать её ещё более сильной и могущественной. Вы воспитали детей, которыми по праву гордится вся Россия. Мы ждём, когда наши герои вернутся и пройдут торжественным победным маршем, как и их прадеды в незабвенном 1945-м. Победа будет за нами!» – подчеркнул Владимир Попов.С приветственным словом к участникам обратился Александр Белоглазов:«Отец солдата» – это награда за жизненный подвиг длиною в десятилетия. За бессонные ночи, за родительскую строгость и достойный пример, который привёл ваших сыновей к служению Отечеству».Также тёплые слова в адрес родителей героев адресовали Денис Белоусов, Андрей Коченов и Сергей Клименко.В ходе церемонии медалью были награждены 11 отцов, которые по праву могут гордиться своими детьми. Также в номинации премии «Окопная свеча» были отмечены представители волонтёрских организаций региона – инициативных групп «Охотники 64» и «Za Победу», организация содействия семьям и детству «Подари новую жизнь», «Фонд помощи Донбассу - Саратов ZOV».В завершении мероприятия благодарственными письмами за продвижение ответственного отцовства и укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей от имени Председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова наградила соратников движения «Отцы России». Среди них – представители духовенства, общественных организаций, ветераны военной службы.Мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов Политеха и оркестра Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ.