Новый путепровод решит многолетнюю проблему пробок в Заводском районе Саратова

Сегодня в полночь, в связи со строительством путепровода, было закрыто движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проездаПроконтролировать запуск временной схемы организации движения выехали специалисты ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства» (заказчик работ).Проезд с сегодняшнего дня осуществляется по следующим маршрутам:1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.«Этот участок в районе ж.-д. переезда – «болевая» точка города. Время его проезда непредсказуемо: можно попасть в «окно» между поездами, а можно и полчаса простоять при закрытом переезде» - поделился председатель регионального отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Дмитрий Зиновьев. – «Обсуждали с друзьями-водителями закрытие движения. Конечно, определенные неудобства будут, но по-другому проблему пробок не решить. О предстоящем закрытии проезда сообщали заранее, так что морально подготовиться успели. В качестве положительного момента отмечу введение временной схемы организации дорожного движения: установку знаков запрета стоянки, приоритета движения. Эти меры должны увеличить пропускную способность транспорта».Ранее мостовики приступили к вдавливанию свай в зеленой зоне, прилегающей к проезжей части. Для этих работ из другого региона была доставлена специальная установка. Часть фундамента опоры располагается на проезжей части, поэтому и было необходимо закрыть проезд для беспрепятственного движения и работы строительной техники, а также обеспечения безопасности водителей. Кроме того, мостовики приступили к разработке котлована под возведение подпорной стенки.Знаки, запрещающие остановку, установлены на следующих участках улиц:1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).Также на некоторых перекрестках изменен приоритет движения:1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.Специалисты министерства дорожного хозяйства будут отслеживать дорожную ситуацию на объездных маршрутах и, при необходимости, вносить изменения в схему организации дорожного движения.