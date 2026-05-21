21 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:18 | 21 мая
Казаки Саратовской области и Мордовии отправили очередную братскую помощь батальону БАРС-15 «ЕРМАК»
11:53 | 21 мая
На площадке СГТУ состоялось вручение наград «Отец солдата» и «Окопная свеча»
09:31 | 21 мая
Новый путепровод решит многолетнюю проблему пробок в Заводском районе Саратова
16:30 | 20 мая
В регионе прошла Всероссийская акция «Сад – Связь поколений»
15:13 | 20 мая
Ветеран призвал использовать опыт участников СВО максимально эффективно
14:07 | 20 мая
С 21 мая в Саратове закроют движение по Ново-Астраханскому шоссе в связи со строительством путепровода  
12:00 | 20 мая
В Саратовской области направят более 1 млрд рублей на выкуп земель и реконструкцию театра
11:11 | 20 мая
Подведены итоги XII фестиваля «Аленький цветочек»
11:10 | 20 мая
Политолог о «доме Курихина»: юридические уловки для личного обогащения
09:37 | 20 мая
В Хвалыне стартовала «Туриада – 2026» в новом всероссийском формате
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Новый путепровод решит многолетнюю проблему пробок в Заводском районе Саратова

Новости
Новый путепровод решит многолетнюю проблему пробок в Заводском районе Саратова


Сегодня в полночь, в связи со строительством путепровода, было закрыто движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда

Проконтролировать запуск временной схемы организации движения выехали специалисты ГКУ СО «Дирекция дорожного хозяйства» (заказчик работ).

Проезд с сегодняшнего дня осуществляется по следующим маршрутам:

1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.
2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.   
 
«Этот участок в районе ж.-д. переезда – «болевая» точка города. Время его проезда непредсказуемо: можно попасть в «окно» между поездами, а можно и полчаса простоять при закрытом переезде» - поделился председатель регионального отделения «Всероссийского общества автомобилистов» Дмитрий Зиновьев. – «Обсуждали с друзьями-водителями закрытие движения. Конечно, определенные неудобства будут, но по-другому проблему пробок не решить. О предстоящем закрытии проезда сообщали заранее, так что морально подготовиться успели. В качестве положительного момента отмечу введение временной схемы организации дорожного движения: установку знаков запрета стоянки, приоритета движения. Эти меры должны увеличить пропускную способность транспорта».

Ранее мостовики приступили к вдавливанию свай в зеленой зоне, прилегающей к проезжей части. Для этих работ из другого региона была доставлена специальная установка. Часть фундамента опоры располагается на проезжей части, поэтому и было необходимо закрыть проезд для беспрепятственного движения и работы строительной техники, а также обеспечения безопасности водителей. Кроме того, мостовики приступили к разработке котлована под возведение подпорной стенки.  

Знаки, запрещающие остановку, установлены на следующих участках улиц:
 
1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);
2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);
3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);
4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).

Также на некоторых перекрестках изменен приоритет движения:

1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;
2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;
3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.  

Специалисты министерства дорожного хозяйства будут отслеживать дорожную ситуацию на объездных маршрутах и, при необходимости, вносить изменения в схему организации дорожного движения.