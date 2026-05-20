Ветеран призвал использовать опыт участников СВО максимально эффективно

просмотров: 80

Сегодня мы являемся свидетелями формирования уникального кадрового резерва нашей страны, считает Алексей Кондауров, председатель Саратовского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников».«Люди, прошедшие через горнило боевых действий и службы в силовых структурах, обладают компетенциями, которые невозможно приобрести в обычной гражданской среде. Стратегическое мышление, высочайшая личная дисциплина, навыки антикризисного управления и способность брать ответственность за принятие решений в экстремальных условиях — это тот капитал, который наша экономика и система государственного управления обязаны использовать максимально эффективно», - отметил руководитель организации ветеранов.«Региональная программа «Наши герои», инициированная Губернатором области Романом Бусаргиным — это не просто мера поддержки. Это вопрос рационального и прагматичного отношения к человеческому капиталу», - считает общественник.