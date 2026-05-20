С 21 мая в Саратове закроют движение по Ново-Астраханскому шоссе в связи со строительством путепровода  

Уже завтра, 21 мая, в полночь, движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда будет закрыто в связи с необходимостью строительства социально значимого путепровода в районе завода тяжелых зуборезных станков.На этой неделе мостовики приступили к погружению свай на строительном участке для устройства первой опоры на прилегающей к проезжей части территории.Объезд участка строительства возможен по следующим маршрутам:1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.На период строительства путепровода важно минимизировать неудобства жителей от возможных заторов. Поэтому для увеличения пропускной способности транспорта введено ограничение на стоянку на следующих участках улиц:1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).Знаки, запрещающие остановку, уже установлены.Также на некоторых перекрестках будет изменен приоритет движения. Руководствоваться этими знаками нужно с момента закрытия участка дороги по Ново-Астраханскому шоссе с 21 мая:1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.Специалисты министерства дорожного хозяйства будут отслеживать дорожную ситуацию на объездных маршрутах и, при необходимости, вносить изменения в схему организации дорожного движения.Пресс-служба министерства дорожного хозяйства Саратовской области