С 21 мая в Саратове закроют движение по Ново-Астраханскому шоссе в связи со строительством путепровода  

Уже завтра, 21 мая, в полночь, движение транспорта по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда будет закрыто в связи с необходимостью строительства социально значимого путепровода в районе завода тяжелых зуборезных станков.
 
На этой неделе мостовики приступили к погружению свай на строительном участке для устройства первой опоры на прилегающей к проезжей части территории.
 
Объезд участка строительства возможен по следующим маршрутам:
 
1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.
2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд. 
 
На период строительства путепровода важно минимизировать неудобства жителей от возможных заторов. Поэтому для увеличения пропускной способности транспорта введено ограничение на стоянку на следующих участках улиц:
 
1.     ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);
2.     5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);
3.     ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);
4.     Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).
 
Знаки, запрещающие остановку, уже установлены.
 
Также на некоторых перекрестках будет изменен приоритет движения. Руководствоваться этими знаками нужно с момента закрытия участка дороги по Ново-Астраханскому шоссе с 21 мая:
 
1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;
2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;
3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская. 
 
Специалисты министерства дорожного хозяйства будут отслеживать дорожную ситуацию на объездных маршрутах и, при необходимости, вносить изменения в схему организации дорожного движения.
 
Пресс-служба министерства дорожного хозяйства Саратовской области