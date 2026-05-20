В Саратовской области направят более 1 млрд рублей на выкуп земель и реконструкцию театра

Министр финансов области Ирина Бегинина на заседании областной Думы представила проект поправок в закон об областном бюджете.Предусматривается выделение 794,4 млн рублей на выкуп земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции линейных объектов в Саратове. Эти работы планируется осуществить с последующим замещением привлечёнными средствами при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.Кроме того, 351,9 млн рублей будет направлено на сохранение и восстановление объекта культурного наследия — Саратовского академического театра оперы и балета.Также в рамках оптимизации бюджета учтено списание Минфином России части задолженности региона по бюджетным кредитам на сумму 1,5 млрд рублей.«При этом, основные параметры областного бюджета на 2026 год остаются без изменений: доходы — 194,8 млрд рублей, расходы — 224,3 млрд рублей. Принятые Вячеславом Викторовичем Володиным решения по поддержке региона позволят продолжить реализацию ключевых инфраструктурных проектов на территории Саратова», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.