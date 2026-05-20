Подведены итоги XII фестиваля «Аленький цветочек»

просмотров: 123

В XII Открытом Межрегиональном фестивале-конкурсе художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Аленький цветочек» приняли участие 587 детей и подростков из 28 государственных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, и специальных реабилитационных домов-интернатов. Всего было представлено 1350 творческих номеров.Гала-концерт и церемония награждения дипломантов прошли в школе-интернате №4 г. Саратова. Участников и лауреатов приветствовали заместитель министра образования Галина Калягина, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева и директор СРО «Центр народной музыки «Кристалл-Балалайка» Сергей Рябов.«Фестиваль «Аленький цветочек» на протяжении долгих лет остаётся ярким подтверждением того, что искусство и творчество способны изменить мир к лучшему. Участники фестиваля ежегодно восхищают нас своими безграничными возможностями, демонстрируя высокие творческие достижения людей большого мужества, силы духа, веры и оптимизма»,- отметила заместитель министра образования Саратовской области Галина Калягина.Участники соревновались в 5 номинациях: «Инструментальное творчество», «Театр и художественное слово», «Вокал», «Хореография» и «Жестовая песня». Лауреаты фестиваля были награждены дипломами и памятными призами.