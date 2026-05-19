В Воскресенском районе прошли учения по ликвидации очага бешенства
15 мая 2026 года на базе Воскресенской районной станции по борьбе с болезнями животных состоялись специальные учения, направленные на отработку действий ветеринарной службы в условиях угрозы распространения бешенства.
В мероприятии приняли участие специалисты государственной ветеринарной службы, а также представители служб и ведомств администрации Воскресенского района.
В ходе практической части специалистами отработан порядок действий: от момента поступления сообщения, выезда для осмотра, отбора проб, дезинфекции, направления сведений, изоляции подозреваемых, вакцинации в очаге и неблагополучном пункте до ликвидации факторов передачи возбудителя.
Ежегодные учения проводятся с целью совершенствования слаженности служб и ведомств при возникновении угрозы либо при выявлении опасных заболеваний.
