В Воскресенском районе прошли учения по ликвидации очага бешенства

просмотров: 75

В мероприятии приняли участие специалисты государственной ветеринарной службы, а также представители служб и ведомств администрации Воскресенского района.В ходе практической части специалистами отработан порядок действий: от момента поступления сообщения, выезда для осмотра, отбора проб, дезинфекции, направления сведений, изоляции подозреваемых, вакцинации в очаге и неблагополучном пункте до ликвидации факторов передачи возбудителя.Ежегодные учения проводятся с целью совершенствования слаженности служб и ведомств при возникновении угрозы либо при выявлении опасных заболеваний.