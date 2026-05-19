Инженерный лицей одержал победу на региональном фестивале школьных музеев  

В Международный день музеев Областной центр экологии, краеведения и туризма распахнул свои двери для финалистов областного фестиваля школьных музеев. В заочном этапе участвовали 66 команд-активистов музеев образовательных организаций области. Финалистами стали 12 команд из Аткарского, Базарно-Карабулакского, Дергачевского, Духовницкого, Ершовского, Марксовского, Федоровского районов и Саратова.«Школьные музеи – это своеобразный мост, который соединяет разные исторические эпохи, помогает сохранить наследие для будущих поколений и формирует у молодёжи ценностное отношение к истории, культуре и Родине», - отметила директор учреждения дополнительного образования Ольга Жулидова.Команды соревновались в музейном квесте и этноквизе «Вместе сквозь века», демонстрируя навыки работы с музейными предметами, технику проведения экскурсий и знания о культуре народов Саратовского края. Для педагогов был организован круглый стол «Роль школьного музея в сохранении культурного многообразия народов России».Победителем фестиваля стала команда музея имени Сергея Соболева Инженерного лицея. Лучшим экскурсоводом признана Дарья Дзезюра из школы с. Елизаветино Аткарского района. Второе место разделили команды из Базарного Карабулака, Ершова и Дергачей. Третье место заняли команды гимназии «Авиатор» и школы с. Баскатовка Марксовского района.