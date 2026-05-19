Почти 8 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Саратовской области с начала года

Заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина сообщила: ежегодно телефон доверия помогает почти 30 тысячам жителей региона. С начала 2026 года специалисты ответили почти на 8 тысяч звонков, из них более 5 тысяч — от детей и подростков. Самые частые темы: отношения между детьми и взрослыми, взаимодействие со сверстниками и выбор профессии.Номер телефона доверия: 8-800-2000-122, короткий с мобильного — 124. Звонок бесплатный.