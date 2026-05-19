Школа неонатолога: знания, которые спасают жизни с первых секунд

В рамках школы прошла серия насыщенных семинаров, посвящённых актуальным вопросам оказания помощи новорождённым, обсудили ключевые темы.Завершением встречи стал обход отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых – возможность наглядно увидеть, как теоретические знания реализуются в ежедневной работе с пациентами.«Медицина развивается стремительно! Именно поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться, повышать свой профессиональный уровень, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям и поставленным целям. Сфера, связанная с укреплением здоровья матери и ребенка, - одна из важнейших. Такое профессиональное взаимодействие имеет огромное значение для повышения качества медицинской помощи и сохранения жизни самых маленьких пациентов. Благодаря подобному сотрудничеству врачи получают новые знания, уверенность в работе и возможность применять лучшие современные практики в ежедневной клинической деятельности», - отметила главный врач Клинического перинатального центра Анастасия Реброва.