19 Мая 2026 ВТОРНИК
Новости
16:02 | 19 мая
В Воскресенском районе прошли учения по ликвидации очага бешенства
16:01 | 19 мая
Саратовский политолог: иск о компенсации за самострой — издевательство над здравым смыслом
14:00 | 19 мая
Почти 8 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия в Саратовской области с начала года
13:30 | 19 мая
Школа неонатолога: знания, которые спасают жизни с первых секунд
12:20 | 19 мая
Инженерный лицей одержал победу на региональном фестивале школьных музеев  
11:30 | 19 мая
Саратовский школьник создал технологию, которая меняет подход к производству пенометалла
10:54 | 19 мая
В Саратовской области продолжается снижение уровня бедности
17:30 | 18 мая
Вкусно и полезно: как изменилось школьное питание в Саратовской области
17:00 | 18 мая
Проект из Саратовской области стал финалистом конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
16:30 | 18 мая
В технопарке «Саратов Диджитал» обсудили меры поддержки IT-компаний и креативных индустрий
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Школа неонатолога: знания, которые спасают жизни с первых секунд

Новости


В Клиническом перинатальном центре провели «Школу неонатолога» с участием одного из ведущих специалистов страны в области неонатологии – Олега Ионова, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых им. проф. А.Г. Антонова НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова, профессора Сеченовского Университета, председателя Российского общества неонатологов.

В рамках школы прошла серия насыщенных семинаров, посвящённых актуальным вопросам оказания помощи новорождённым, обсудили ключевые темы.
 
Завершением встречи стал обход отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых – возможность наглядно увидеть, как теоретические знания реализуются в ежедневной работе с пациентами.
 
«Медицина развивается стремительно! Именно поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться, повышать свой профессиональный уровень, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям и поставленным целям. Сфера, связанная с укреплением здоровья матери и ребенка, - одна из важнейших. Такое профессиональное взаимодействие имеет огромное значение для повышения качества медицинской помощи и сохранения жизни самых маленьких пациентов. Благодаря подобному сотрудничеству врачи получают новые знания, уверенность в работе и возможность применять лучшие современные практики в ежедневной клинической деятельности», -  отметила главный врач Клинического перинатального центра  Анастасия Реброва.
 