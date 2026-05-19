В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовский школьник создал технологию, которая меняет подход к производству пенометалла

Ученик лицея математики и информатики Никита Кузьмиченко стал призёром Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который проходил на федеральной территории «Сириус». В конкурсе участвовали около 1300 человек из России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана. Они представили авторские разработки, прототипы, результаты исследований и нестандартные решения актуальных научных проблем.

 
 
Никита создал новую технологию вспенивания металла и значительно удешевил его получение с помощью мочевины. Эта технология позволяет производить пенометалл даже в школьной или учебной мастерской, что даёт возможность учащимся познакомиться с новым материалом. Сейчас саратовский школьник подаёт заявку на патентование своей технологии.
 
«На конкурсе я познакомился с множеством интересных проектов участников из разных регионов и стран, узнал много нового в областях, которые раньше не изучал. Получил ценный опыт и завёл полезные знакомства с единомышленниками. Я рад, что смог принять участие в «Больших вызовах», и точно не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду двигаться дальше», - поделился Никита.
 
Министерство образования Саратовской области