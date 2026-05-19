В Саратовской области продолжается снижение уровня бедности

По сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 1,1 процентный пункт, что опережает среднероссийское значение, составляющее 0,4 процентных пункта.В целом за последние четыре года численность жителей с невысоким уровнем дохода снизилась на 36,4%, или на 128,6 тысячи человек. Уровень бедности снизился с 14,4% в 2021 году до 9,5% в 2025-м.«В регионе продолжается комплексная работа по повышению качества жизни, акцент делается на увеличении заработной платы, в том числе за счет установленного уровня минимальной заработной платы в размере выше МРОТ. Особое внимание уделяется развитию комплексной поддержки семей с детьми. Единое пособие, региональные выплаты, введенные по инициативе губернатора Романа Бусаргина, помощь в рамках социальных контрактов способствуют повышению уровня семейного дохода», – отметили в министерстве труда и социальной защиты области.