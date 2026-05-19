Вкусно и полезно: как изменилось школьное питание в Саратовской области

С 1 мая этого года при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовской области единый норматив финансирования горячего питания на одного школьника повысили до 120 рублей. Эти изменения коснулись всех учащихся начальных классов региона, а также учащихся 5-11 классов в сельских населенных пунктах и городах региона с численностью до 100 тысяч человек.Кроме того, бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях по новому единому нормативу получают старшеклассники-льготники в Саратове, Энгельсе и Балакове.Столовая средней общеобразовательной школы «Созвездия», села Тепловка Новобурасского района рассчитана на 64 ученика, и она никогда не пустует. Первыми здесь завтракают малыши, начальная школа. Сегодня в меню каша, бутерброд с маслом и сыром, обязательно свежие фрукты, апельсины, а ещё чай и кофейный напиток.«На завтрак у нас сегодня каша. Кормят очень вкусно. А на обед я люблю больше всего макароны и борщ», — рассказал ученик 4 класса школы «Созвездие» Никита Намазов.В селе Донгус Алгайского района на кухне к обеду готовится повар Елена Савочкина, которая работает в школе больше двадцати лет. За последнее время качество школьного питания существенно изменилось.«У нас полнорационное меню: что завтрак, что обед, что полдник. Дети очень любят завтраки. Запеканка и омлет пользуются большой популярностью. Также в меню появились биточки куриные, куриные и рыбные котлеты. Дети в восторге», — подчеркнула повар.Кардинальные изменения в организации школьного питания отмечают и родители учащихся.«Я мама ученика седьмого класса. Мой ребёнок, приходя домой, рассказывает, что у них было в меню. Очень любит макароны с котлетой. Ещё у ребят в меню появилось новое блюдо — творожная запеканка. Ребёнок очень доволен. Большое спасибо Вячеславу Викторовичу за то, что в наших школах появилась возможность питаться детям бесплатно», — поделилась мама школьника Вера Будникова.