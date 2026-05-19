19 Мая 2026 ВТОРНИК
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Проект из Саратовской области стал финалистом конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Из 77 проектов, поданных на VI сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» от Саратовской области, в полуфинал прошли три инициативы. Одна из них  —  функциональные тренировки «Территория спорта. Кроссфит-игры» (номинация «Дети в спорте») — вошла в число 34 лучших проектов со всей страны.
 
«Территория спорта. Кроссфит-игры» — бесплатные круглогодичные тренировки по функциональному многоборью для жителей города Пугачев в возрасте от 10 до 35 лет. Проект стал ответом на запрос молодежи, которая хотела заниматься кроссфитом, но секций в городе не было. Организаторы объединили профессиональных тренеров, разработали систему мотивации и построили первую в городе кроссфит-площадку. Тренироваться можно в любое время года, а сами занятия доступны каждому вне зависимости от дохода и уровня подготовки.
 
Инициатива из номинации «Дети в спорте» сочетает спорт и социальную адаптацию детей из уязвимых групп — к участию привлекли подростков из малообеспеченных семей и тех, кто стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Организаторы стремятся сформировать сплоченное спортивное сообщество и снизить асоциальные проявления среди молодежи.
 
Конкурс «Ты в игре» проводится уже шестой год. Его главная цель — находить, поддерживать и помогать масштабироваться ярким спортивным проектам, которые вовлекают людей в регулярные занятия физкультурой и спортом, помогают россиянам вести здоровый образ жизни. В этом сезоне призовой фонд увеличен: победители в пяти основных номинациях («Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности») получат по 500 000 рублей, а обладатель Гран-при — 1 000 000 рублей. Кроме того, предусмотрены специальные награды от партнеров конкурса.
 
Конкурс вышел на финишную прямую: все участники финала продолжают борьбу за награды. Им предстоит поучаствовать еще в одном образовательном акселераторе, а затем защитить свои проекты перед экспертами, которые соберутся для оценки презентаций в Министерстве спорта. По итогам защит определятся победители в каждой номинации и обладатель Гран-при.
 
По информации АНО «Национальные приоритеты»