Более 2,2 тысячи студентов и школьников приняли участие в профтурах на предприятия области

В Саратовской области региональный Кадровый центр продолжает реализацию проекта по профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи, разработанного Минтрудом России в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры».

С начала года более 2,2 тысячи школьников и студентов региона приняли участие в профтурах, направленных на знакомство с востребованными профессиями и предприятиями области.

За этот период специалисты территориальных кадровых центров организовали 60 экскурсий на 44 предприятия региона. Участниками программы стали компании различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство, промышленность, транспорт, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и другие сферы.

Во время профтуров старшеклассники и студенты получили возможность увидеть рабочие процессы изнутри: ознакомиться с современными технологиями и оборудованием, пообщаться с сотрудниками предприятий, узнать о требованиях к подготовке специалистов, а также о возможностях прохождения стажировок.

«Профтуры позволяют молодежи осознанно подходить к выбору профессии, увидеть реальные условия труда и узнать требования работодателей. До конца учебного года запланированы новые профтуры на площадки, где сегодня особенно востребованы специалисты, чтобы школьники могли осознанно подойти к выбору будущей профессии, а студенты – познакомиться с потенциальными работодателями», – отметила директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.

Кроме того, специалисты кадровых центров информируют о возможностях и сервисах портала «Работа России», который является сегодня единой государственной цифровой платформой в сфере занятости населения. В частности, молодым людям рассказывают о возможностях целевого обучения, информация о котором размещена на портале. Как отмечают карьерные консультанты, участие в программе целевого обучения позволяет не только удовлетворить кадровую потребность региона, но и обеспечить молодых специалистов рабочими местами.

Кадровый центр Саратовской области