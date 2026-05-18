В технопарке «Саратов Диджитал» обсудили меры поддержки IT-компаний и креативных индустрий

В технопарке «Саратов Диджитал» обсудили меры поддержки IT-компаний и креативных индустрий

 
15 мая 2026 года в коворкинге министерства цифрового развития и связи, расположенном в технопарке «Саратов Диджитал», прошло заседание Клуба продюсеров Саратовской области по направлению креативных индустрий «Программное обеспечение».
 
Организаторами встречи выступили министерство инвестиционной политики Саратовской области и министерство цифрового развития и связи региона. Участниками встречи стали представители органов власти и бизнеса, в том числе представители IT-компаний региона.
 
С приветственным словом выступил Андрей Добудько — заместитель министра цифрового развития и связи области. Он также рассказал о действующих мерах поддержки IT-компаний.
 
После него выступила Виктория Гребнева — начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики области. Она подробно рассказала про работу Клуба продюсера в регионе и отметила важность объединения усилий государства и бизнеса для роста регионального сектора креативных индустрий.
 
В ходе заседания представители профильных ведомств подробно осветили ключевые темы: конкурс брендов «Знай наших»; возможности и преимущества работы в технопарке; меры поддержки для субъектов МСП, в то числе для креативных индустрий.
 
Завершилась встреча открытым диалогом. Представители IT-компаний региона обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются разработчики программного обеспечения, а также предложили возможные новые инструменты поддержки со стороны государства.
 
«Для системной поддержки представителей креативных индустрий мы ведём региональный реестр креативных индустрий. Компании, работающие в этой сфере, могут быть включены в него — это даёт им доступ к дополнительным мерам государственной поддержки», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
 