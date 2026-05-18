В Питерке благоустроят сквер по федеральному проекту

В селе Питерка в этом году будет приведен в порядок Центральный сквер по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В прошлом года в ходе Всероссийского голосования именно эта общественная территория стала победителем. Теперь здесь заменят брусчатку, сделают новое ограждения, смонтируют подсветку фонтана.Село Питерка как и другие населенные пункты области активно благоустраивается по нацпроекту, так ранее там появилось несколько новых зон отдыха, привели в порядок участок набережной реки Малый Узень.А в текущем голосовании лидирует общественная территория по улице Ленина. Предлагается организовать там пешеходную прогулочную зону с современным озеленением и освещением. На втором месте - благоустройство зоны отдыха в местном парке Победы.«До конца голосования остается 25 дней, примите участие во Всероссийском голосовании, помогите нам сделать ваши города и поселки еще комфортнее и уютнее. Ваш голос - это вклад в будущее нашей области», - заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.