18 Мая 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:30 | 18 мая
В технопарке «Саратов Диджитал» обсудили меры поддержки IT-компаний и креативных индустрий
15:30 | 18 мая
В Питерке благоустроят сквер по федеральному проекту
14:30 | 18 мая
Более 2,2 тысячи студентов и школьников приняли участие в профтурах на предприятия области
14:07 | 18 мая
Парк покорителей космоса познакомил воспитанников центра «Возвращение» с историей звездных открытий
09:48 | 18 мая
Запас медикаментов на аптечном складе минздрава включает более 2 тысяч наименований лекарственных препаратов
12:57 | 17 мая
Атаман Бадерный о службе в Казачьей сотне: Работаем слаженно
12:03 | 16 мая
В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора
11:42 | 16 мая
Жители Саратовской области могут стать авторами почтовой марки и открыток
17:30 | 15 мая
Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке
16:34 | 15 мая
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Парк покорителей космоса познакомил воспитанников центра «Возвращение» с историей звездных открытий

Новости
Парк покорителей космоса познакомил воспитанников центра «Возвращение» с историей звездных открытий

 
Воспитанники социально-реабилитационного центра «Возвращение» побывали в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина, расположенном в живописном месте Саратовской области.
 
В ходе посещения мемориального комплекса ребята подробно ознакомились с его ключевыми объектами и экспонатами. Особое впечатление на детей произвел «космический» автобус ЛАЗ, позволивший им представить, как доставляли космонавтов к летательному аппарату. А галерея космонавтики представила основные этапы освоения космического пространства.
 
Ребята увидели также стену космической славы, стелу на месте приземления и памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.
 
«Рассказ экскурсовода помог оживить исторические события. Дети узнали о биографии первого космонавта, его выдающемся подвиге, 108‑минутном полете и событиях после возвращения капсулы на Землю. Подобные экскурсии играют важную роль в воспитании у подрастающего поколения интереса к науке, истории и достижениям человечества», – уверены сотрудники центра.
 
После экскурсии ребята еще долго обсуждали увиденное и рассматривали фотографии, сделанные на память.
 