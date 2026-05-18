Парк покорителей космоса познакомил воспитанников центра «Возвращение» с историей звездных открытий

Воспитанники социально-реабилитационного центра «Возвращение» побывали в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина, расположенном в живописном месте Саратовской области.В ходе посещения мемориального комплекса ребята подробно ознакомились с его ключевыми объектами и экспонатами. Особое впечатление на детей произвел «космический» автобус ЛАЗ, позволивший им представить, как доставляли космонавтов к летательному аппарату. А галерея космонавтики представила основные этапы освоения космического пространства.Ребята увидели также стену космической славы, стелу на месте приземления и памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину.«Рассказ экскурсовода помог оживить исторические события. Дети узнали о биографии первого космонавта, его выдающемся подвиге, 108‑минутном полете и событиях после возвращения капсулы на Землю. Подобные экскурсии играют важную роль в воспитании у подрастающего поколения интереса к науке, истории и достижениям человечества», – уверены сотрудники центра.После экскурсии ребята еще долго обсуждали увиденное и рассматривали фотографии, сделанные на память.