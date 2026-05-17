12:57 | 17 мая
Атаман Бадерный о службе в Казачьей сотне: Работаем слаженно
12:03 | 16 мая
В Энгельсе специалисты приступили к прокладке новой ветки самотечного коллектора
11:42 | 16 мая
Жители Саратовской области могут стать авторами почтовой марки и открыток
17:30 | 15 мая
Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке
16:34 | 15 мая
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
14:00 | 15 мая
В выходные пройдет Всероссийская акция «Соловьиные вечера – 2026»
12:58 | 15 мая
Более 150 уникальных портретов Лидии Руслановой можно увидеть на выставке в Центре народного творчества
11:30 | 15 мая
Лесная охрана зафиксировала 7 нарушений особого противопожарного режима
11:08 | 15 мая
Лучшие директора школ региона соревнуются в профессиональном мастерстве
10:22 | 15 мая
Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Атаман Бадерный о службе в Казачьей сотне: Работаем слаженно

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» ведет набор добровольцев в Саратовскую казачью сотню.

 
Соискателей ждет служба в дружном и слаженном коллективе в рядах отдельного казачьего подразделения в составе Министерства обороны РФ.
 
«Вступайте в наши ряды! Служить в казачьей сотне почетно и интересно. Все бойцы проверенные опытные, поэтому работаем слаженно. Потери в подразделении сведены к минимуму», - рассказал атаман Геннадий Бадерный.
 
Во главе с Геннадием Бадерным Саратовская казачья сотня выдержала непрерывную 60-дневную оборону Курского приграничья, преследовала врага в Сумской области,  отличилась при выполнении задач на самой западной точке Кинбурнской косы.
 
Заработная плата зависит от занимаемой должности. По окончании контракта присваивается статус «Ветерана боевых действий». В казачью сотню принимаются лица в возрасте до 55 лет. Воинская специальность: любая. Также принимаются лица, не служившие срочную службу.
 
Казаки Саратовской казачьей сотни:
✓ Заключают контракт на срок от 1 года (минимально).
✓ Обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с российским законодательством.
✓ Получают денежное довольствие (при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО, довольствие от 200 тыс. рублей).
✓ Получают единовременные выплаты : в первый месяц службы доход - от 2,8 млн рублей, за первый год службы — от 5,2 млн рублей.
 
Подробная информация по телефонам: 8(927) 133-74-79, 8(906) 307-66-91
 
По информации Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья»