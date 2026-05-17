Атаман Бадерный о службе в Казачьей сотне: Работаем слаженно

Соискателей ждет служба в дружном и слаженном коллективе в рядах отдельного казачьего подразделения в составе Министерства обороны РФ.«Вступайте в наши ряды! Служить в казачьей сотне почетно и интересно. Все бойцы проверенные опытные, поэтому работаем слаженно. Потери в подразделении сведены к минимуму», - рассказал атаман Геннадий Бадерный.Во главе с Геннадием Бадерным Саратовская казачья сотня выдержала непрерывную 60-дневную оборону Курского приграничья, преследовала врага в Сумской области, отличилась при выполнении задач на самой западной точке Кинбурнской косы.Заработная плата зависит от занимаемой должности. По окончании контракта присваивается статус «Ветерана боевых действий». В казачью сотню принимаются лица в возрасте до 55 лет. Воинская специальность: любая. Также принимаются лица, не служившие срочную службу.Казаки Саратовской казачьей сотни:✓ Заключают контракт на срок от 1 года (минимально).✓ Обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с российским законодательством.✓ Получают денежное довольствие (при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО, довольствие от 200 тыс. рублей).✓ Получают единовременные выплаты : в первый месяц службы доход - от 2,8 млн рублей, за первый год службы — от 5,2 млн рублей.Подробная информация по телефонам: 8(927) 133-74-79, 8(906) 307-66-91По информации Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и Зарубежья»