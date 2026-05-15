Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке

В регионе состоялось заключительное в текущем учебном году занятие по цифровой грамотности в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». К онлайн-трансляции присоединились более 450 учащихся из районов Саратовской области. Темой встречи стало телефонное мошенничество – одна из самых актуальных и массовых угроз современности.Смартфон сегодня трансформировался из средства связи в личный цифровой центр: доступ к финансам, личным документам, соцсетям хранится в одном устройстве. Именно эти данные наиболее интересны злоумышленникам.По оценкам экспертов, 67% россиян уже сталкивались с телефонными мошенниками, 31% регулярно жалуются на звонки через мессенджеры, а ежедневно в России совершается свыше 10 млн мошеннических вызовов.Практический блок урока был подготовлен и проведен при поддержке ПАО «Ростелеком» – технологического партнера проекта. В интерактивном формате ребята разобрали:· как распознать мошенника в звонке «от родственника»;· почему искусственная срочность и давление – главный инструмент манипуляции и как на них реагировать;· на какие речевые и технические маркеры необходимо обращать внимание во время разговора;· какие настройки и приложения можно установить на смартфон для базовой защиты.«Мошенники с каждым днем становятся изощреннее, но и инструменты защиты тоже совершенствуются. На федеральном уровне принято множество различных мер в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. Это возможность установить запреты на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия гражданина, на передачу SIM-карт третьим лицам, на спам-обзвоны и рассылки, на звонки из-за границы и другое.Важно помнить: от 80% угроз нас защищает соблюдение простых правил кибербезопасности. Наша цифровая безопасность – в наших руках, и мы учим ребят не бояться технологий, а управлять ими осознанно», – отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.