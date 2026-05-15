17:30 | 15 мая
Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке
16:34 | 15 мая
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
14:00 | 15 мая
В выходные пройдет Всероссийская акция «Соловьиные вечера – 2026»
12:58 | 15 мая
Более 150 уникальных портретов Лидии Руслановой можно увидеть на выставке в Центре народного творчества
11:30 | 15 мая
Лесная охрана зафиксировала 7 нарушений особого противопожарного режима
11:08 | 15 мая
Лучшие директора школ региона соревнуются в профессиональном мастерстве
10:22 | 15 мая
Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
В регионе состоялось заключительное в текущем учебном году занятие по цифровой грамотности в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». К онлайн-трансляции присоединились более 450 учащихся из районов Саратовской области. Темой встречи стало телефонное мошенничество – одна из самых актуальных и массовых угроз современности.
 
Смартфон сегодня трансформировался из средства связи в личный цифровой центр: доступ к финансам, личным документам, соцсетям хранится в одном устройстве. Именно эти данные наиболее интересны злоумышленникам.
 
По оценкам экспертов, 67% россиян уже сталкивались с телефонными мошенниками, 31% регулярно жалуются на звонки через мессенджеры, а ежедневно в России совершается свыше 10 млн мошеннических вызовов.
 
Практический блок урока был подготовлен  и проведен при поддержке ПАО «Ростелеком» – технологического партнера проекта. В интерактивном формате ребята разобрали:
·                 как распознать мошенника в звонке «от родственника»;
·                 почему искусственная срочность и давление – главный инструмент манипуляции и как на них реагировать;
·                 на какие речевые и технические маркеры необходимо обращать внимание во время разговора;
·                 какие настройки и приложения можно установить на смартфон для базовой защиты.
 
«Мошенники с каждым днем становятся изощреннее, но и инструменты защиты тоже совершенствуются. На федеральном уровне принято множество различных мер в рамках борьбы с телефонным мошенничеством. Это возможность установить запреты на заключение договоров об оказании услуг связи без личного присутствия гражданина, на передачу SIM-карт третьим лицам, на спам-обзвоны и рассылки, на звонки из-за границы и другое.
Важно помнить: от 80% угроз нас защищает соблюдение простых правил кибербезопасности. Наша цифровая безопасность – в наших руках, и мы учим ребят не бояться технологий, а управлять ими осознанно», – отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.
 
Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
 