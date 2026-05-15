Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»

Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное»
Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
в Уфе стали 55 семей из Приволжского федерального округа, в том числе две – из Саратовской области. Они успешно выполнили серию творческих, спортивных и интеллектуальных заданий. Летом победители полуфинала поедут в Москву, чтобы вместе с представителями других округов побороться за главные призы конкурса – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.
 
Победителями полуфинала от Саратовской области стали две команды:
·       Семья Ворониных, Булычевых, Бестужевых
·       Семья Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых, Сурковых
 
Команда Ворониных, Булычевых, Бестужевых из Саратова долго шла к заветному результату: «У нас семья из четырех поколений. Мы, конечно, надеялись на победу, но до сих пор не верим! А путь был большой: мы выполнили все задания – и дистанционные, и дополнительные, и те, что предлагали партнеры. Сказали себе: делаем все, что от нас зависит, а дальше – удача».
 
Удача сопутствовала и семье Лукьяновых, Кораблевых, Евтеевых, Сурковых, которые участвовали впервые:
 
«Мы узнали о конкурсе от друзей, решили поучаствовать, это нас очень сильно сплотило. Нам очень понравился город и сама организация конкурса. Спасибо за настроение, за ощущение праздника – это было волшебно. Задания интересные, сложные, над ними приходилось думать, и это здорово».
 
Победители были определены по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные темой «Быть семьей». Часть из них была посвящена культурному коду России – ключевой теме второго сезона. В программу вошла и викторина Знание.Игра от Российского общества «Знание», где семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.
 
Теперь обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву в июле. Фамилии семей – победителей конкурса традиционно станут известны в День семьи, любви и верности.
 
По информации организаторов