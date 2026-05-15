В выходные пройдет Всероссийская акция «Соловьиные вечера – 2026»

Союз охраны птиц России ежегодно в третьи выходные мая проводит Всероссийскую акцию «Соловьиные вечера».Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зеленых уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают обжитую годами территорию. Такой сигнал неблагополучия требует принять необходимые меры. Подсчет соловьев – хороший пример «народного мониторинга», регулярного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоев населения.Как считать соловьев?• найдите места, где поют соловьи;• вечером на заходе солнца (или рано утром) сосчитайте певцов;• запишите адрес места, где поют соловьи: название города, название улицы, номер дома и корпуса. Если вы считаете птиц в парке – укажите, в какой части парка Вы слышали соловьёв (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой просеки или аллеи (если они имеют названия);• кратко опишите место, где поет соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п.;• по возможности запишите голос поющего соловья, можно на телефон;• внесите сведения на соловьиный сайт http://luscinia-luscinia.ru(и прикрепите сделанную аудиозапись);• если вашего региона/города нет в списке городов-участников – присылайте свои сведения о поющих соловьях на эл. адрес Союза охраны птиц России rbcu1993@mail.ru с пометкой «Соловьиные вечера-2026».Наиболее удобно передать данные через соловьиный сайт http://luscinia-luscinia.ruКаждый участник акции сможет получить электронное свидетельство. Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, к региональным координаторам.