15 Мая 2026 ПЯТНИЦА
17:30 | 15 мая
Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке
16:34 | 15 мая
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
14:00 | 15 мая
В выходные пройдет Всероссийская акция «Соловьиные вечера – 2026»
12:58 | 15 мая
Более 150 уникальных портретов Лидии Руслановой можно увидеть на выставке в Центре народного творчества
11:30 | 15 мая
Лесная охрана зафиксировала 7 нарушений особого противопожарного режима
11:08 | 15 мая
Лучшие директора школ региона соревнуются в профессиональном мастерстве
10:22 | 15 мая
Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
Союз охраны птиц России ежегодно в третьи выходные мая проводит Всероссийскую акцию «Соловьиные вечера».
 
Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зеленых уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают обжитую годами территорию. Такой сигнал неблагополучия требует принять необходимые меры. Подсчет соловьев – хороший пример «народного мониторинга», регулярного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоев населения.
 
Как считать соловьев?
• найдите места, где поют соловьи;
• вечером на заходе солнца (или рано утром) сосчитайте певцов;
• запишите адрес места, где поют соловьи: название города, название улицы, номер дома и корпуса. Если вы считаете птиц в парке – укажите, в какой части парка Вы слышали соловьёв (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой просеки или аллеи (если они имеют названия);
• кратко опишите место, где поет соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п.;
• по возможности запишите голос поющего соловья, можно на телефон;
• внесите сведения на соловьиный сайт http://luscinia-luscinia.ru
(и прикрепите сделанную аудиозапись);
• если вашего региона/города нет в списке городов-участников – присылайте свои сведения о поющих соловьях на эл. адрес Союза охраны птиц России rbcu1993@mail.ru с пометкой «Соловьиные вечера-2026».
 
Наиболее удобно передать данные через соловьиный сайт http://luscinia-luscinia.ru
 
Каждый участник акции сможет получить электронное свидетельство. Со всеми вопросами обращайтесь, пожалуйста, к региональным координаторам.
 