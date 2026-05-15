Более 150 уникальных портретов Лидии Руслановой можно увидеть на выставке в Центре народного творчества

В Саратовской области подвели итоги конкурса-выставки «Образ Руслановой», объединившего 159 участников со всего региона. Экспозиция развернулась в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой.Участники — от начинающих авторов до опытных мастеров — представили свои творческие интерпретации образа легендарной певицы. В работах нашли отражение судьба Лидии Руслановой, её вклад в народную культуру, а также драматические страницы военного и послевоенного времени. Зрители увидели произведения в самых разных жанрах: от живописи и графики до фотографии и декоративно-прикладного искусства.Особую атмосферу конкурсу придало участие представителей трёх поколений: юных художников (14–18 лет), молодежи (19–23 года) и авторов старше 23 лет. Такое разнообразие позволило по-новому взглянуть на творческое наследие Руслановой и его значение сегодня.С полным списком победителей и призёров можно ознакомиться на официальном сайте: https://www.socnt.ru/vystavki/obraz-ruslanovoj-itogi