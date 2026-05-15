Лучшие директора школ региона соревнуются в профессиональном мастерстве

В рамках областного конкурса профессионального мастерства «Директор года—2026» прошло первое очное конкурсное испытание «Формула успеха».Двенадцать лучших директоров образовательных учреждений региона, успешно прошедших предварительный отборочный тур, представили членам жюри свои секреты профессионального успеха. Каждый участник поделился личным управленческим опытом, инновационными методами руководства и стратегиями развития школ, благодаря которым возглавляемые ими образовательные учреждения вышли на качественно новый уровень эффективности.Особенностью конкурсного испытания стал современный TED-формат выступлений. Краткость, динамичность и наглядность презентаций позволили участникам продемонстрировать профессиональное мастерство, лидерскую позицию и способность эффективно управлять образовательными процессами.«Участие в конкурсе «Директор года» — это не просто соревнование. Это возможность доказать себе и коллегам, что настоящий лидер не может стоять на месте. Я всегда следую принципу: кто искренне любит свою Родину, тот на деле показывает пример настоящей любви к людям, к детям, к тому делу, которому служишь», - поделился Вадим Богданов, директор кадетской школы № 2 им. В.В.Талалихина.