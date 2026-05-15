Лесная охрана зафиксировала 7 нарушений особого противопожарного режима

просмотров: 139

С начала действия особого противопожарного режима на землях лесного фонда сотрудники лесной охраны зафиксировали 7 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.«Одного из нарушителей мы выявили 8 мая, а остальных – в последующие праздничные дни. Во всех случаях граждане разводили костры, игнорируя действующие запреты в лесах в условиях особого противопожарного режима. Теперь виновным грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей», - отметил заместитель начальника управления лесного хозяйства Иван Яшин.Напомним, особый противопожарный режим на территории лесного фонда Саратовской области ввели 5 мая. В связи с этим увеличена кратность патрулирования лесов, в том числе в выходные и праздничные дни. За период действия этого режима лесные инспекторы провели свыше 300 рейдовых мероприятий. Работа продолжается. Особое внимание уделяется местам отдыха и лесным участкам, потенциально подверженным лесному пожару.