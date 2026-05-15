Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Организаторами обучающего мероприятия выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики области и Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области». В работе семинара приняли участие председатель Ассоциации Людмила Жуковская, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Валентина Аржанухина, представители профильных министерств, а также научного и экспертного сообществ.К семинару дистанционно подключились федеральные эксперты и победители конкурса прошлых лет. Своим опытом брендирования поделились коллеги из Кемеровской и Новгородской областей. Практические рекомендации по подготовке заявок дали директор Центра муниципального и регионального развития федерального Центра стратегических разработок Валерия Чуженькова и заместитель директора Анна Мизинова.Эксперты поделились «секретами» подготовки заявок и дали рекомендации по улучшению работы органов местного самоуправления в данном направлении.«Муниципальные образования нашей области на протяжении последних пяти лет ежегодно становятся победителями федерального конкурса. Эта стабильность подтверждает высокий профессионализм команд на местах. Однако сегодня наша главная задача — не останавливаться на достигнутом. Важно не просто заниматься тиражированием уже успешных практик, а научиться выявлять и грамотно продвигать уникальные черты каждого муниципалитета. Именно самобытность, локальная идентичность и искренняя любовь жителей к своей территории становятся основой сильного муниципального бренда и залогом победы в конкурсе», - отметила заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина.