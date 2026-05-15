17:30 | 15 мая
Саратовские школьники узнали, как распознать мошенника в обычном телефонном звонке
16:34 | 15 мая
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
14:00 | 15 мая
В выходные пройдет Всероссийская акция «Соловьиные вечера – 2026»
12:58 | 15 мая
Более 150 уникальных портретов Лидии Руслановой можно увидеть на выставке в Центре народного творчества
11:30 | 15 мая
Лесная охрана зафиксировала 7 нарушений особого противопожарного режима
11:08 | 15 мая
Лучшие директора школ региона соревнуются в профессиональном мастерстве
10:22 | 15 мая
Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
Муниципалитеты региона готовят заявки на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

В правительстве Саратовской области состоялся очередной методический семинар по подготовке к Всероссийскому конкурсу «Лучшая муниципальная практика». Главной темой встречи стала подготовка заявок в номинации «Повышение узнаваемости муниципального образования (Бренд территории)».


 
Организаторами обучающего мероприятия выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики области и Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области». В работе семинара приняли участие председатель Ассоциации Людмила Жуковская, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Валентина Аржанухина, представители профильных министерств, а также научного и экспертного сообществ.
 
К семинару дистанционно подключились федеральные эксперты и победители конкурса прошлых лет. Своим опытом брендирования поделились коллеги из Кемеровской и Новгородской областей. Практические рекомендации по подготовке заявок дали директор Центра муниципального и регионального развития федерального Центра стратегических разработок Валерия Чуженькова и заместитель директора Анна Мизинова.
 
Эксперты поделились «секретами» подготовки заявок и дали рекомендации по улучшению работы органов местного самоуправления в данном направлении.
 
«Муниципальные образования нашей области на протяжении последних пяти лет ежегодно становятся победителями федерального конкурса. Эта стабильность подтверждает высокий профессионализм команд на местах. Однако сегодня наша главная задача — не останавливаться на достигнутом. Важно не просто заниматься тиражированием уже успешных практик, а научиться выявлять и грамотно продвигать уникальные черты каждого муниципалитета. Именно самобытность, локальная идентичность и искренняя любовь жителей к своей территории становятся основой сильного муниципального бренда и залогом победы в конкурсе», - отметила заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина.
 