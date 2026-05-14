17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
15:02 | 14 мая
Алексей Антонов призвал Фонд микрокредитования к расширению географии работы с бизнесом
14:54 | 14 мая
Вблизи строительной площадки на Ново-Астраханском шоссе ограничили остановку на ряде улиц
14:30 | 14 мая
«Родительская гостиная» пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже
13:30 | 14 мая
Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы
12:30 | 14 мая
Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге
11:30 | 14 мая
227-летний саратовский дуб – претендент на титул главного дерева России
10:27 | 14 мая
В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка
С 16 мая Ботанический сад СГУ переходит на летний график работы:

Понедельник, вторник – организованные экскурсии
Среда, четверг, пятница – дни для науки и образования
Суббота и воскресенье – для всех желающих с 12.00 до 20.00.
 
По инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина проводится реконструкция Ботанического сада.
 
В ноябре 2025 года завершился первый этап модернизации - приведены в порядок дорожки, благоустроены рекреации и места проведения экскурсий. Такие масштабные работы были проведены впервые за 70 лет существования сада.
 
Сейчас началось обновление второй части уникального природного объекта, где находятся павильоны для научно-исследовательской работы и практической подготовки студентов, ведь Ботанический сад – это в первую очередь учебно-научный центр, предназначенный для многолетних наблюдений и выращивания редких видов растений.
 
Площадь второго участка Ботанического сада – 9,6 га. Планируется реконструировать и обновить лабораторию; воссоздать оранжерею; проложить новую поливную систему; заменить ограждение; установить малые архитектурные формы; создать дорожно-тропиночную сеть; смонтировать новое освещение и видеонаблюдение. В планах – завершить работы до 15 августа 2026 года.
 
Ботсад СГУ – это не просто 17,8 гектара зелёных насаждений, но и памятник природы, живой музей растений, учебный и научный центр университета. Особая гордость – старинная дубрава, которая является частью дендрария и украшением природного ландшафта.
 
В спецпроекте «Сберегаем вместе» «Рамблера» отмечены семь Ботанических садов России, которые стоит посетить. В их числе Ботсад Саратовского университета.
 
Сотрудники сада постоянно заботятся об удобстве посетителей. Так, например, этикетки-таблички содержат информацию в виде QR-кода. Информационный ресурс, на который ведет QR-код, содержит изображения растений, по которым и можно сориентироваться в коллекции.