С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику

Понедельник, вторник – организованные экскурсииСреда, четверг, пятница – дни для науки и образованияСуббота и воскресенье – для всех желающих с 12.00 до 20.00.По инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Володина проводится реконструкция Ботанического сада.В ноябре 2025 года завершился первый этап модернизации - приведены в порядок дорожки, благоустроены рекреации и места проведения экскурсий. Такие масштабные работы были проведены впервые за 70 лет существования сада.Сейчас началось обновление второй части уникального природного объекта, где находятся павильоны для научно-исследовательской работы и практической подготовки студентов, ведь Ботанический сад – это в первую очередь учебно-научный центр, предназначенный для многолетних наблюдений и выращивания редких видов растений.Площадь второго участка Ботанического сада – 9,6 га. Планируется реконструировать и обновить лабораторию; воссоздать оранжерею; проложить новую поливную систему; заменить ограждение; установить малые архитектурные формы; создать дорожно-тропиночную сеть; смонтировать новое освещение и видеонаблюдение. В планах – завершить работы до 15 августа 2026 года.Ботсад СГУ – это не просто 17,8 гектара зелёных насаждений, но и памятник природы, живой музей растений, учебный и научный центр университета. Особая гордость – старинная дубрава, которая является частью дендрария и украшением природного ландшафта.В спецпроекте «Сберегаем вместе» «Рамблера» отмечены семь Ботанических садов России, которые стоит посетить. В их числе Ботсад Саратовского университета.Сотрудники сада постоянно заботятся об удобстве посетителей. Так, например, этикетки-таблички содержат информацию в виде QR-кода. Информационный ресурс, на который ведет QR-код, содержит изображения растений, по которым и можно сориентироваться в коллекции.