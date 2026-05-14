14 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
15:02 | 14 мая
Алексей Антонов призвал Фонд микрокредитования к расширению географии работы с бизнесом
14:54 | 14 мая
Вблизи строительной площадки на Ново-Астраханском шоссе ограничили остановку на ряде улиц
14:30 | 14 мая
«Родительская гостиная» пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже
13:30 | 14 мая
Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы
12:30 | 14 мая
Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге
11:30 | 14 мая
227-летний саратовский дуб – претендент на титул главного дерева России
10:27 | 14 мая
В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России

Новости
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России

 
В СГТУ имени Гагарина Ю.А. стартовал первый модуль «Жить» масштабной программы «Жить и создавать в России». Событие объединило 200 самых активных и целеустремлённых студентов со всего Приволжского федерального округа.
 
Почётными гостями открытия стали заместитель председателя правительства Саратовской области Владимир Попов, ректор технического университета Сергей Наумов и заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова (в формате ВКС).
 
«Саратовская область всегда была богата талантами и новаторами, которые не боялись мечтать и созидать. И сегодня неудивительно, что старт столь масштабному проекту дан именно в нашем регионе. Мы гордимся нашей молодёжью, которая готова брать на себя ответственность за будущее, реализовывая свои самые смелые идеи», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства области Владимир Попов.
 
Программа модуля ориентирована на развитие доверия — к команде, организаторам и самому себе.
 
«Программа «Жить и создавать в России» — это пространство, где смыслы обретают форму. Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал: Россия — это место колоссальных возможностей, а наш регион — гостеприимный дом, где ценят инициативу и готовы поддерживать смелые идеи молодёжи. Желаю ребятам за эти дни найти ответы на самые важные вопросы и обрести единомышленников на всю жизнь!», — отметила Ангелина Беловицкая.
 
Впереди у участников насыщенная работа, глубокое погружение в самопознание и важные открытия — как профессиональные, так и личные.
 
Заезд первого модуля программы реализуется совместно с региональным Правительством. Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется Росмолодёжью при поддержке Минобрнауки России, входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и в нацпроект «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
 