Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России

В СГТУ имени Гагарина Ю.А. стартовал первый модуль «Жить» масштабной программы «Жить и создавать в России». Событие объединило 200 самых активных и целеустремлённых студентов со всего Приволжского федерального округа.Почётными гостями открытия стали заместитель председателя правительства Саратовской области Владимир Попов, ректор технического университета Сергей Наумов и заместитель Министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова (в формате ВКС).«Саратовская область всегда была богата талантами и новаторами, которые не боялись мечтать и созидать. И сегодня неудивительно, что старт столь масштабному проекту дан именно в нашем регионе. Мы гордимся нашей молодёжью, которая готова брать на себя ответственность за будущее, реализовывая свои самые смелые идеи», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства области Владимир Попов.Программа модуля ориентирована на развитие доверия — к команде, организаторам и самому себе.«Программа «Жить и создавать в России» — это пространство, где смыслы обретают форму. Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал: Россия — это место колоссальных возможностей, а наш регион — гостеприимный дом, где ценят инициативу и готовы поддерживать смелые идеи молодёжи. Желаю ребятам за эти дни найти ответы на самые важные вопросы и обрести единомышленников на всю жизнь!», — отметила Ангелина Беловицкая.Впереди у участников насыщенная работа, глубокое погружение в самопознание и важные открытия — как профессиональные, так и личные.Заезд первого модуля программы реализуется совместно с региональным Правительством. Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется Росмолодёжью при поддержке Минобрнауки России, входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и в нацпроект «Молодёжь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.