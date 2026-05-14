Вблизи строительной площадки на Ново-Астраханском шоссе ограничили остановку на ряде улиц

Соответствующие дорожные знаки уже установлены в Заводском районе на улицах, которые являются объездными маршрутами участка строительства путепровода в районе завода тяжелых зуборезных станков.В настоящее время мостовики готовят площадку под установку для вдавливания свай. Сами сваи, необходимые для возведения опор, также продолжают доставлять на строительную площадку.Чтобы увеличить пропускную способность на объездных маршрутах на этой неделе были установлены знаки на запрет остановки на участках улиц:1. ул. Огородная (на участке от 2-го Просяного проезда до 5-го Динамовского проезда);2. 5-й Динамовский проезд (от ул. Огородная до ул. Барнаульская);3. ул. Барнаульская (от дома 22/30А до ул. Пензенская);4. Пожарный проезд (от ул. 2-я Пионерская до Ново-Астраханского шоссе).Также на некоторых перекрестках после закрытия движения на участке Ново-Астраханского шоссе изменится приоритет движения:1. На перекрестке Барнаульская/Пензенская главной будет Барнаульская;2. На пересечении Ново-Астраханского шоссе и Пожарного проезда, приоритет будет при повороте с Ново-Астраханского шоссе на Пожарный проезд;3. В районе остановки общественного транспорта «Владимирский рынок» направление главной дороги при повороте налево на ул. Огородная в направлении ул. Свирская.Все эти решения по временной организации дорожного движения направлены на минимизацию неудобств жителей в связи со строительством путепровода на Ново-Астраханском шоссе.Сотрудники министерства дорожного хозяйства настоятельно рекомендуют водителям изучить схему объездных маршрутов, а также обратить внимание на установленные дорожные знаки, регулирующие стоянку и приоритет движения. Просим избегать нарушений, способных повлечь эвакуацию транспортных средств.Полностью закрыть движение по Ново-Астраханскому шоссе на участке от Пожарного проезда до 5-го Динамовского проезда планируется с 21 мая 2026 года.Объезд участка будет возможен по следующим маршрутам:1. Проспект Энтузиастов – ул. Крымская.2. Пожарный проезд – ул. Огородная – 5-ый Динамовский проезд.