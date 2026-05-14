Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы

на передовуюСтационарные социозащитные учреждения области наряду с другими организациями оказывают помощь участникам специальной военной операции. Большую работу в этом направлении проводит и Энгельсский дом-интернат.Директор учреждения Сергей Сафошкин, офицер запаса, инициирует оказание разносторонней помощи бойцам. Взаимодействие ведется в тесном сотрудничестве с Советом женщин Энгельсского района и отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».Тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды собраны и переданы в зону СВО. В швейных мастерских учреждения были сшиты более 700 тактических армейских сидушек, укомплектованы вещмешки предметами первой необходимости, блиндажными свечами и сухими пайками. Мастерицы из вязального клуба изготавливают и передают теплые вещи, связанные с особой заботой и любовью.В течение двух лет молодые умелицы, проживающие в доме-интернате, под руководством волонтеров из группы «Своих не бросаем» плетут маскировочные сети. Эти сети, сплетенные по специальной технологии, невидимы для современных дронов, что делает их крайне важным элементом защиты. Уже передано 46 таких сетей, три ожидают отправки в ближайшее время.«Для тех, кто служит на передовой, особенно ценно чувствовать, что дома их помнят и поддерживают. Проживающие интерната отправляют солдатам теплые письма, передают приветы и пожелания скорейшей победы, а также записывают видеообращения. К примеру, одна из подопечных учреждения Аня пишет письма участнику СВО Руслану, который, как и она, вырос в детском доме и теперь защищает Родину. А воспитанник интерната Виталий нашел друга в лице бойца, известного под позывным «Кубань». Этот военнослужащий подарил Виталию настоящую казачью шапку-кубанку», – рассказали в учреждении.Проживающие дома-интерната также поддерживают бойцов, находящихся на реабилитации в госпиталях. К воинам выезжают с концертами, спектаклями, передают сладкие подарки.