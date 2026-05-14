14 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
15:02 | 14 мая
Алексей Антонов призвал Фонд микрокредитования к расширению географии работы с бизнесом
14:54 | 14 мая
Вблизи строительной площадки на Ново-Астраханском шоссе ограничили остановку на ряде улиц
14:30 | 14 мая
«Родительская гостиная» пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже
13:30 | 14 мая
Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы
12:30 | 14 мая
Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге
11:30 | 14 мая
227-летний саратовский дуб – претендент на титул главного дерева России
10:27 | 14 мая
В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка
Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы

Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы

Стационарные социозащитные учреждения области наряду с другими организациями оказывают помощь участникам специальной военной операции. Большую работу в этом направлении проводит и Энгельсский дом-интернат.
 
Директор учреждения Сергей Сафошкин, офицер запаса, инициирует оказание разносторонней помощи бойцам. Взаимодействие ведется в тесном сотрудничестве с Советом женщин Энгельсского района и отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».
 
Тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды собраны и переданы в зону СВО. В швейных мастерских учреждения были сшиты более 700 тактических армейских сидушек, укомплектованы вещмешки предметами первой необходимости, блиндажными свечами и сухими пайками. Мастерицы из вязального клуба изготавливают и передают теплые вещи, связанные с особой заботой и любовью.
 
В течение двух лет молодые умелицы, проживающие в доме-интернате, под руководством волонтеров из группы «Своих не бросаем» плетут маскировочные сети. Эти сети, сплетенные по специальной технологии, невидимы для современных дронов, что делает их крайне важным элементом защиты. Уже передано 46 таких сетей, три ожидают отправки в ближайшее время.
 
«Для тех, кто служит на передовой, особенно ценно чувствовать, что дома их помнят и поддерживают. Проживающие интерната отправляют солдатам теплые письма, передают приветы и пожелания скорейшей победы, а также записывают видеообращения. К примеру, одна из подопечных учреждения Аня пишет письма участнику СВО Руслану, который, как и она, вырос в детском доме и теперь защищает Родину. А воспитанник интерната Виталий нашел друга в лице бойца, известного под позывным «Кубань». Этот военнослужащий подарил Виталию настоящую казачью шапку-кубанку», – рассказали в учреждении.
 
Проживающие дома-интерната также поддерживают бойцов, находящихся на реабилитации в госпиталях. К воинам выезжают с концертами, спектаклями, передают сладкие подарки.
 