Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ», отражающий состояние экологической сферы в субъектах РФ за период с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.В ходе подготовки рейтинга проводился анализ информационных материалов экологической тематики. Экспертная группа оценивала представленные материалы по трем индексам: природоохранному, промышленно-экологическому и социально-экологическому. При этом в расчёт принимались инфоповоды как позитивного, так и негативного характера, что обеспечило объективность итоговой оценки.Источниками информационных сообщений выступили органы власти, СМИ, общественные организации, хозяйствующие субъекты, граждане. Также учитывались оперативные данные Росгидромета. Обработать большой массив данных впервые помог искусственный интеллект.«По итогам отчётного периода Саратовская область заняла 43 место, улучшив свою позицию по сравнению с осенним сезоном прошлого года на 1 строчку, - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин. - Ещё более значимое достижение заключается в том, что сводный экологический индекс нашего региона достиг 78. Это наивысший балл, который был нам присвоен за всё время регулярного формирования этого рейтинга – то есть с 2008 года».