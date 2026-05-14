14 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
15:02 | 14 мая
Алексей Антонов призвал Фонд микрокредитования к расширению географии работы с бизнесом
14:54 | 14 мая
Вблизи строительной площадки на Ново-Астраханском шоссе ограничили остановку на ряде улиц
14:30 | 14 мая
«Родительская гостиная» пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже
13:30 | 14 мая
Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы
12:30 | 14 мая
Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге
11:30 | 14 мая
227-летний саратовский дуб – претендент на титул главного дерева России
10:27 | 14 мая
В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге

Новости
Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге

 
Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ», отражающий состояние экологической сферы в субъектах РФ за период с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.
 
В ходе подготовки рейтинга проводился анализ информационных материалов экологической тематики. Экспертная группа оценивала представленные материалы по трем индексам: природоохранному, промышленно-экологическому и социально-экологическому. При этом в расчёт принимались инфоповоды как позитивного, так и негативного характера, что обеспечило объективность итоговой оценки. 
 
Источниками информационных сообщений выступили органы власти, СМИ, общественные организации, хозяйствующие субъекты, граждане. Также учитывались оперативные данные Росгидромета. Обработать большой массив данных впервые помог искусственный интеллект.
 
«По итогам отчётного периода Саратовская область заняла 43 место, улучшив свою позицию по сравнению с осенним сезоном прошлого года на 1 строчку, - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин. - Ещё более значимое достижение заключается в том, что сводный экологический индекс нашего региона достиг 78. Это наивысший балл, который был нам присвоен за всё время регулярного формирования этого рейтинга – то есть с 2008 года».
 