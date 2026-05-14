227-летний саратовский дуб – претендент на титул главного дерева России

На сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование за главное дерево страны.Среди 78 номинантов представлен, предположительно, старейший и самый крупный экземпляр дуба черешчатого Саратовской области – «Саратовский старожил».В 2007 году в пос. Барсучий Лысогорского района был создан памятник природы «Дуб-великан в пос. Барсучий».«Позже, 29 мая 2013, дуб занесли в реестр старовозрастных деревьев России. А уже через год, 19 мая 2014 года, ему присвоили статус «Дерево – памятник живой природы», - напомнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.В 2014 году специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» определили таксационные показатели и санитарно-патологические характеристики старожила.В результате визуально-инструментальной диагностики установлено, что дерево относится к виду дуб черешчатый, имеет высоту 24 метра и диаметр ствола 162 см (на уровне 1,3 м от поверхности земли). Также была дана оценка внутреннему состоянию дерева, которое отобразили на резистограммах. Возраст старожила, по данным дендрохронологического обследования, составил на тот момент 215 лет.Победа в конкурсе позволит «Саратовскому старожилу» пройти повторное обследование и оздоровление силами сертифицированных специалистов Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».Кроме того, в регионе-победителе пройдёт конкурс детского рисунка. Победители и финалисты получат дипломы, ценные подарки и призы, а лучшие работы представят на торжественной церемонии награждения «Российское дерево года – 2026».Проголосовать за наше дерево можно по ссылке www.rosdrevo.ru(номинант №26 «Саратовский старожил»).