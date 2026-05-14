14 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
17:00 | 14 мая
С 16 мая Ботанический сад саратовского госуниверситета начинает работать по летнему графику
16:30 | 14 мая
Областные депутаты отметили востребованность государственного кредитования у бизнеса
15:30 | 14 мая
Саратовская область — площадка для тех, кто готов жить и создавать в России
15:02 | 14 мая
Алексей Антонов призвал Фонд микрокредитования к расширению географии работы с бизнесом
14:54 | 14 мая
Вблизи строительной площадки на Ново-Астраханском шоссе ограничили остановку на ряде улиц
14:30 | 14 мая
«Родительская гостиная» пройдет в Саратовском архитектурно-строительном колледже
13:30 | 14 мая
Энгельсский дом-интернат: тысячи единиц средств гигиены, бытовой химии, продуктов питания и одежды переданы
12:30 | 14 мая
Саратовская область улучшила позиции в национальном экологическом рейтинге
11:30 | 14 мая
227-летний саратовский дуб – претендент на титул главного дерева России
10:27 | 14 мая
В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка
На сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование за главное дерево страны.
 
Среди 78 номинантов представлен, предположительно, старейший и самый крупный экземпляр дуба черешчатого Саратовской области – «Саратовский старожил».
 
В 2007 году в пос. Барсучий Лысогорского района был создан памятник природы «Дуб-великан в пос. Барсучий».
 
«Позже, 29 мая 2013, дуб занесли в реестр старовозрастных деревьев России. А уже через год, 19 мая 2014 года, ему присвоили статус «Дерево – памятник живой природы», - напомнил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
 
В 2014 году специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» определили таксационные показатели и санитарно-патологические характеристики старожила.
 
В результате визуально-инструментальной диагностики установлено, что дерево относится к виду дуб черешчатый, имеет высоту 24 метра и диаметр ствола 162 см (на уровне 1,3 м от поверхности земли). Также была дана оценка внутреннему состоянию дерева, которое отобразили на резистограммах. Возраст старожила, по данным дендрохронологического обследования, составил на тот момент 215 лет.
 
Победа в конкурсе позволит «Саратовскому старожилу» пройти повторное обследование и оздоровление силами сертифицированных специалистов Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».
 
Кроме того, в регионе-победителе пройдёт конкурс детского рисунка. Победители и финалисты получат дипломы, ценные подарки и призы, а лучшие работы представят на торжественной церемонии награждения «Российское дерево года – 2026».
 
Проголосовать за наше дерево можно по ссылке www.rosdrevo.ru
(номинант №26 «Саратовский старожил»).
 