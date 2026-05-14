В честь Года единства народов России в кинотеатре «Победа» открывается креативная выставка

просмотров: 59

14 мая в 16.00 в саратовском кинотеатре «Победа» начнет работу выставка, созданная учащимися Школы креативных индустрий г. Саратова.Экспозиция приурочена к Году единства народов России.«Работы молодых дизайнеров и фотографов Саратова приглашают в путешествие сквозь образы, звуки и истории нашей многоликой Родины.Выставка станет еще интереснее со смартфоном и наушниками! QR-код с интерактивными материалами дополнят впечатление зрителей, раскрывая богатство и гармонию нашей страны через художественные образы», - рассказали организаторы.На открытии выставки гостей ждет увлекательная экскурсия, а также эксклюзивная сувенирная продукция.Вход на открытие 14 мая в 16:00 — по регистрации через сообщения сообщества ШКИ ВКонтакте (https://vk.com/shki64). Количество мест ограничено.