В Саратовской области планируется расширить круг получателей бесплатной юридической помощи

Сегодня на заседании комитета Саратовской областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению были рассмотрены поправки в региональный закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области».

 
Как рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, добавив в него родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав. Главная цель внесения изменений в региональное законодательство – оказать содействие по сохранению детей в кровных семьях.
В случае принятия проекта закона указанной категории будет предоставлено право на получение всех видов юридической помощи – правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представление их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросам, связанным с отменой ограничения родительских прав или восстановлением в родительских правах, которые допускаются только в судебном порядке.
Законопроект единогласно вынесен для рассмотрения на очередное заседание регионального парламента.
 