14 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:30 | 13 мая
В Саратовской области планируется расширить круг получателей бесплатной юридической помощи
20:02 | 13 мая
Какую поддержку от государства получают многодетные семьи региона?
20:00 | 13 мая
Опубликован план мероприятий, проводимых в Парке покорителей космоса
19:58 | 13 мая
Роспотребнадзор подтвердил хорошее качество воды в Энгельсе после отключения
18:00 | 13 мая
Заказник «Центральный» регионального значения признан законным
17:00 | 13 мая
В Саратове льготники обеспечены медикаментами на несколько месяцев вперёд
16:30 | 13 мая
Спасатели готовят пляжи региона к летнему сезону
15:30 | 13 мая
Блогеров из Саратовской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»
14:30 | 13 мая
Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2026»
13:00 | 13 мая
В области функционирует 597 школьных театров, 821 музей, 622 спортивных клуба
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Опубликован план мероприятий, проводимых в Парке покорителей космоса

Новости
Опубликован план мероприятий, проводимых в Парке покорителей космоса

 
Практически ежедневно в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина проходят экскурсии, просветительские, спортивные, культурные мероприятия.
 
Так, 15 мая в Парке запланирована научно-практическая конференция для школьников «Современные открытия в космической науке».  Учащиеся 9-10 классов представят свои проекты «Создание телескопа в домашних условиях и его дальнейшее использование»; «Искусственный спутник Земли»; «Космическая ракета»; «Космические лучи».
 
А 16 мая всех желающих ждут на концерт артистов театра оперетты и Всероссийскую акцию «Ночь музеев». Концерт «Звездные траектории» начнется в 12.00. Программа Саратовского областного театра оперетты составлена из песен, посвященных покорителям космоса.
 
В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в 15.00 начнется творческая встреча «Обратный билет», в 16.00 - большой концерт «Свет звезды выбора народов» с участием творческих коллективов, представляющих все народы, проживающие в Саратовской области.
 
В течение всей акции будут работать тематические площадки «национальные дворики», где каждый сможет познакомиться с традициями разных регионов, попробовать блюда национальной кухни и принять участие в традиционных играх и развлечениях.
 
Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют на месте приземления первого космонавта планеты, можно на сайте Правительства Саратовской области по ссылке https://saratov.gov.ru/press/park/

Как добраться до Парка покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина?

Из Саратова в Парк можно доехать на автобусе №249 (ж/д вокзал — с.Подгорное — Парк покорителей космоса).
 
Из Энгельса ходят автобусы:
№ 204: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Степное
 
№ 252: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Березовка
 
№ 279: Энгельс (Ярмарка) — Парк покорителей космоса — с. Узморье.