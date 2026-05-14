20:30 | 13 мая
В Саратовской области планируется расширить круг получателей бесплатной юридической помощи
20:02 | 13 мая
Какую поддержку от государства получают многодетные семьи региона?
20:00 | 13 мая
Опубликован план мероприятий, проводимых в Парке покорителей космоса
19:58 | 13 мая
Роспотребнадзор подтвердил хорошее качество воды в Энгельсе после отключения
18:00 | 13 мая
Заказник «Центральный» регионального значения признан законным
17:00 | 13 мая
В Саратове льготники обеспечены медикаментами на несколько месяцев вперёд
16:30 | 13 мая
Спасатели готовят пляжи региона к летнему сезону
15:30 | 13 мая
Блогеров из Саратовской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»
14:30 | 13 мая
Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2026»
13:00 | 13 мая
В области функционирует 597 школьных театров, 821 музей, 622 спортивных клуба
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В связи с аварийной ситуацией на канализационном коллекторе в городе Энгельсе Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области организован мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки


В рамках мониторинга качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению, пробыотбираются в ежедневном режиме и исследуются на санитарно-химические и микробиологические показатели в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Кроме проб из разводящей сети исследовалась и питьевая вода, подвозимая населению автоцистернами. Доставку привозной воды обеспечивает МУП «Энгельс-Водоканал», имеющий аккредитованную лабораторию, в которой в ежедневном режиме также исследуются  пробы питьевой воды, подаваемой населению через разводящую сеть,  из цистерн. По результатам проведенных исследований все пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам.
Также вода питьевая исследуется дополнительно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» на наличие микробного загрязнения. По результатам исследований методом ПЦР ротовирусы, норовирусы 1 и 2 типа, вирусы гепатита А – не выявлены. Мониторинг продолжается.
На ранее подтопленных сточными водами территориях города Энгельса территориях продолжаются профилактические дезинфекционные мероприятия. Продолжается откачка и вывоз сточных вод из подвальных помещений жилых домов. После откачки сточных вод в подвальных помещениях также будет проведена дезинфекция.
Соблюдение правил личной гигиены имеет большое значение для сохранения здоровья, как и употребление питьевой воды, безопасной в санитарно-эпидемиологическом отношении.В настоящее время в целях предупреждения микробного загрязнения питьевой воды, подаваемой населению города Энгельса, введен режим гиперхлорирования. Рекомендуем использовать такую питьевую воду после отстаивания и кипячения. Кипятить воду рекомендуется не менее 3 минут. Охлаждённую кипячёную воду следует хранить в чистой, плотно закрытой посуде не более 24 часов.
Посуду после мытья, вымытые овощи и фрукты также следует обдавать кипятком. Влажную уборку желательно проводить с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных для применения в бытовых условиях.
Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.
Отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории