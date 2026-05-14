Роспотребнадзор подтвердил хорошее качество воды в Энгельсе после отключения

В рамках мониторинга качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению, пробыотбираются в ежедневном режиме и исследуются на санитарно-химические и микробиологические показатели в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Кроме проб из разводящей сети исследовалась и питьевая вода, подвозимая населению автоцистернами. Доставку привозной воды обеспечивает МУП «Энгельс-Водоканал», имеющий аккредитованную лабораторию, в которой в ежедневном режиме также исследуются пробы питьевой воды, подаваемой населению через разводящую сеть, из цистерн. По результатам проведенных исследований все пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам.Также вода питьевая исследуется дополнительно в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» на наличие микробного загрязнения. По результатам исследований методом ПЦР ротовирусы, норовирусы 1 и 2 типа, вирусы гепатита А – не выявлены. Мониторинг продолжается.На ранее подтопленных сточными водами территориях города Энгельса территориях продолжаются профилактические дезинфекционные мероприятия. Продолжается откачка и вывоз сточных вод из подвальных помещений жилых домов. После откачки сточных вод в подвальных помещениях также будет проведена дезинфекция.Соблюдение правил личной гигиены имеет большое значение для сохранения здоровья, как и употребление питьевой воды, безопасной в санитарно-эпидемиологическом отношении.В настоящее время в целях предупреждения микробного загрязнения питьевой воды, подаваемой населению города Энгельса, введен режим гиперхлорирования. Рекомендуем использовать такую питьевую воду после отстаивания и кипячения. Кипятить воду рекомендуется не менее 3 минут. Охлаждённую кипячёную воду следует хранить в чистой, плотно закрытой посуде не более 24 часов.Посуду после мытья, вымытые овощи и фрукты также следует обдавать кипятком. Влажную уборку желательно проводить с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных для применения в бытовых условиях.Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий остается на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.Отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории