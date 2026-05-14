14 Мая 2026 ЧЕТВЕРГ
20:30 | 13 мая
В Саратовской области планируется расширить круг получателей бесплатной юридической помощи
20:02 | 13 мая
Какую поддержку от государства получают многодетные семьи региона?
20:00 | 13 мая
Опубликован план мероприятий, проводимых в Парке покорителей космоса
19:58 | 13 мая
Роспотребнадзор подтвердил хорошее качество воды в Энгельсе после отключения
18:00 | 13 мая
Заказник «Центральный» регионального значения признан законным
17:00 | 13 мая
В Саратове льготники обеспечены медикаментами на несколько месяцев вперёд
16:30 | 13 мая
Спасатели готовят пляжи региона к летнему сезону
15:30 | 13 мая
Блогеров из Саратовской области приглашают в «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ»
14:30 | 13 мая
Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2026»
13:00 | 13 мая
В области функционирует 597 школьных театров, 821 музей, 622 спортивных клуба
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Сегодня, 13 мая, в Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Саратовского областного суда, отказавшего ООО «Академия рыболовного мастерства» в иске к Правительству Саратовской области. Иск касался заказника «Центральный».

Ранее «Академия рыболовного мастерства» обратилась с административным иском в Саратовский областной суд. Организация просила признать постановление облправительства «Об образовании государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Центральный»  недействующим. В феврале 2026 года областной суд отказал в удовлетворении иска. Тогда истец обжаловал решение в апелляционной инстанции, которая также не усмотрела оснований для признания постановления облправительства недействующим.

«Считаю, что образованный заказник выполняет все обозначенные в положении об особо охраняемой территории задачи. Это и поддержание целостности охотничьих ресурсов, и осуществление охраны, учета и мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов для увеличения их численности. Занимаемся вопросами, связанными с проведением научных исследований и наблюдений — неоднократно в заказник вместе с научными руководителями выезжали студенты саратовских вузов.
Кроме того, проект постановления правительства, которое пытались обжаловать, прошел все стадии согласования. Положительные заключения были получены и от прокуратуры, и федерального Минприроды, и Минобороны. Именно поэтому суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что вышеуказанные цели и задачи по своему смыслу не противоречат целям и задачам, обозначенным в федеральном законодательстве, на которое ссылался истец», - прокомментировал решение суда министр области — председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.

Руководитель ведомства напомнил, что уже четвертый год подряд в «Центральном» наблюдается не только рост основных видов охотничьих ресурсов — оленей, косули, лосей, но и появление редких видов животных, что говорит о выполнении стоящих перед заказником задач.
«Мы достигаем те цели, которые изначально ставились при создании заказника. Сейчас на охраняемой территории созданы комфортные условия. Это способствует воспроизводству животных и сохранению среды их обитания», - уточнил министр.