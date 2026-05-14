Заказник «Центральный» регионального значения признан законным

Ранее «Академия рыболовного мастерства» обратилась с административным иском в Саратовский областной суд. Организация просила признать постановление облправительства «Об образовании государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Центральный» недействующим. В феврале 2026 года областной суд отказал в удовлетворении иска. Тогда истец обжаловал решение в апелляционной инстанции, которая также не усмотрела оснований для признания постановления облправительства недействующим.«Считаю, что образованный заказник выполняет все обозначенные в положении об особо охраняемой территории задачи. Это и поддержание целостности охотничьих ресурсов, и осуществление охраны, учета и мероприятий по воспроизводству охотничьих ресурсов для увеличения их численности. Занимаемся вопросами, связанными с проведением научных исследований и наблюдений — неоднократно в заказник вместе с научными руководителями выезжали студенты саратовских вузов.Кроме того, проект постановления правительства, которое пытались обжаловать, прошел все стадии согласования. Положительные заключения были получены и от прокуратуры, и федерального Минприроды, и Минобороны. Именно поэтому суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что вышеуказанные цели и задачи по своему смыслу не противоречат целям и задачам, обозначенным в федеральном законодательстве, на которое ссылался истец», - прокомментировал решение суда министр области — председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.Руководитель ведомства напомнил, что уже четвертый год подряд в «Центральном» наблюдается не только рост основных видов охотничьих ресурсов — оленей, косули, лосей, но и появление редких видов животных, что говорит о выполнении стоящих перед заказником задач.«Мы достигаем те цели, которые изначально ставились при создании заказника. Сейчас на охраняемой территории созданы комфортные условия. Это способствует воспроизводству животных и сохранению среды их обитания», - уточнил министр.